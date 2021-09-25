ضبط سيدة بـ6 شهادات دراسية مزورة بالإسكندرية.. «دكتوراه في الصحة النفسية»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد مكاتب الشئون القنصلية للتصديقات وخدمة المواطنين بالإسكندرية، بتقدم إحدى السيدات لتوثيق 6 شهادات دراسية باسمها منسوبة لإحدى الجامعات، وتبين أنها «مزورة».

6 شهادات دراسية مزورة

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكورة، وتبين أنها «حاصلة على بكالوريوس تجارة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه»، حال تقدمها لمسئولي المكتب المشار إليه بـ«6» شهادات دراسية منسوبة لإحدى الجامعات خاصة بها، تفيد بحصولها على درجتي الماجستير والدكتوراه ودورات في الصحة النفسية والإرشاد الأسري والتربوي مختومة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب للجامعة، وكذا خاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الجهات الرسمية «على خلاف الحقيقة»؛ للتصديق عليها وتوثيقها للعمل بموجبها خارج البلاد.

اعترافات المتهمة

وخلال التحقيق مع المتهمة، أقرت بتحصلها على تلك الشهادات المزورة المضبوطة بحوزتها، من «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل»، مقابل مبلغ مالي للشهادة؛ لتقديمها للمكتب للتصديق عليها للعمل بموجبها خارج البلاد.

وبتكثيف الجهود والتحريات حول الأخير أمكن تحديده، وتبين أنه «مدير جمعية لتنمية المجتمع - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل «له معلومات جنائية» وأنه محبوس على ذمة قضية «تزوير محررات».