هل يوجد أعراض جانبية للقاح استرازينيكا للشباب؟.. الصحة تجيب

استقبلت وزارة الصحة والسكان مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «أسترازينيكا» مقدمة من الحكومة الألمانية الخميس الماضي، وتزامنا مع استقبال مصر هذه الشحنة، طرح رواد وسائل التواصل الاجتماعى مجموعة من التساؤلات والاستفسارات حول لقاح استرازينيكا للشباب وهل توجد له أعراض جانبية، وقامت الوزارة ببث منشور توعوى على مديريات الصحة طمأنت فيها المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا.

لقاح استرازينيكا للشباب.. هل توجد أعراض جانبية؟

وقالت الوزارة، إن جميع لقاحات كورونا فعالة وأمنه ولاداعى للخوف أو التوتر، وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن أهمية التطعيمات ضد فيروس كورونا وحجز اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة التى وضعتها لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا وهى تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وعن لقاح استرازينيكا للشباب، وهل توجد أعراض جانبية له، أكدت الوزارة أن الأعراض الجانبية لجميع لقاحات كورونا واحدة وهى تشبه تطعيمات الأطفال وتتمثل الأعراض الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل أو تكسير بعضلات الجسم، والإحساس بالإرهاق والتعب، مشيرة إلى أن هذه الاعراض بسيطة ولا تستدعى الخوف أو القلق وتزول فى غضون يومين لا أكثر.

الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام وعدم التكدس أو التقبيل أو الأحضان والاكتفاء بالترحيب بالأيدي فقط، وفي حال أخذ اللقاح لابد من اتباع التدابير الصحية، حيث شددت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل أنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.