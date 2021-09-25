لقاح أسترازينيكا للسفر.. الصحة تقلل المدة الزمنية بين الجرعتين لـ28 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال شحنات جديدة من لقاح أسترازينيكا للسفر الخميس الماضي، وطالبت الوزارة من المواطنين سرعة حجز لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة التى وضعتها لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا وهى تطعيم 40% من المواطنين، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا وقالت إن جميع لقاحات كورونا أمنه وفعالة ومجانية لجميع المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

لقاح أسترازينيكا للسفر

وكشفت الوزارة عن استقبال مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد لقاح أسترازينيكا للسفر، الأربعاء الماضي، وأشارت الوزارة فى تقرير رسمي لها إلى فعالية لقاح أسترازينيكا للسفرفي الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح أسترازينكا هو عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 3 أشهر ولكن مع استخدامه لأغراض السفر تقرر تقليل المدة الزمنية لتصبح 28 يوما، ويأتى ذلك بعد العودة إلى منظمة الصحة العالمية لتسهيل مهمة السفر للمواطنين خاصة مع الدول التى وضعت مجموعة من الشروط والقيود لدخولها ومنها لقاحات بعينها.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، استعرضت الوزارة الأعراض الجانبية وقالت تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم أو حكة أو تنميل أو تكسير بالعضلات والإحساس بالإرهاق، مشددة على أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب «تزول فى غضون يومين فقط».

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام وفى حال أخذ اللقاح لابد من اتخاذ الحذر، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس بل إنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.