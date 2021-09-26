حظك اليوم برج العقرب الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب غيرته الشديدة على المقربين منه، كما أنه لا يسمح لهم بالابتعاد بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب 26-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المهنية والمالية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا.

حظك اليوم برج العقرب 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

تخطط جيدا للتواصل بصورة أفضل مع من تحب وتتخذ مواقف إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الفنان خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.