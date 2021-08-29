حظك اليوم برج العقرب الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز عيوب مولود برج العقرب هي حب التملك والغموض الدائم إضافة إلى الغيرة، إلا أنّهم يتصفون بالشجاعة والإخلاص والولاء في الوقت ذاته.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحماية حقوقك، واهتم بالحفاظ على اللباقة والهدوء في التعبير عن رغباتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.