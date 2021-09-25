تفاصيل العثور على جثة شاب متحللة داخل شقته بكفر الشيخ

يقطن في شقة سكنية وحيدا بمنطقة القنطرة البيضاء التابعة لعاصمة كفر الشيخ، قليل الحديث والاختلاط بالجيران، كان هادئاً منعزلا عن الجميع، مرت أيام دون أن يلمح طيفه أيٍ من جيرنه، ما دعاهم لطرق بابه دون رد، خاصة بعد انتشار رائحة كريهة مصدرها مسكنه، فاستغاث الجيران بقوات الشرطة، التي اكتشفت وجود جثته متحللة.

«السيد يوسف، شاب عاش وحيدا منذ فترة، كنت ألمحه في الشارع فقط، كان قليل الكلام ولا يختلط بالناس.. الشرطة لما جت لقت الجثة فتم نقلها للمستشفى ومفتش الصحة قال وفاة طبيعية»، بهذه العبارات لخص إبراهيم خليل، أحد سكان المنطقة قصة وفاة الشاب المفاجئة.

«أزمة قلبية هي السبب في وفاة الشاب الثلايني»، عبارة ذيلت تقرير مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبي عليه، مؤكداً أن الوفاة نتجت عن أزمة قلبية دون أن يجد المتوفي من يسعفه، لتقرر النيابة دفن الجثة وطلب تحريات المباحث التي أكدت أنه وحيداً وتوفي إثر أزمة قلبية ولا توجد شبهنة جنائية .

وكان أهالي منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفر الشيخ، عثروا على جثة لشاب ثلاثيني في حالة تحلل جزئي، داخل شقته السكنية، وأبلغوا الشرطة.

انبعاث رائحة كريهة سبب البلاغ

وكلف اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بفحص أسباب الوفاة بعد الانتقال والمعاينة، وانتقل فريق من مباحث قسم أول كفر الشيخ برئاسة الرائد احمد الحجار، رئيس المباحث ومعاونيه، وتبين أن الشاب يرتدي كامل ملابسه وأنه توفي، وجرى تحرير محضرا وإبلاغ النيابة.

نقل الجثمان لمستشفى كفر الشيخ العام.. والصحة: الوفاة طبيعية

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل مفتش الصحة، حيث أكد أن الوفاة طبيعية ولا يوجد بها ثمة إصابات أو أشياء ظاهرية وأنها جاءت نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.