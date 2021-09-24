إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة في كفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سيدي سالم فدان الفقي بنطاق مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

كانت غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، تلقتا إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ليجري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.

المصابون بينهم عدد من الأطفال

وسجلت بيانات المصابين كالتالي، رغدة جمال إبراهيم ، 25 عاما، مصابة باشتباه كسر في الكتف اليسرى، محمد فضل طه، 33 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقفص الصدري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أصيب في الحادث، يوسف محمد فضل، 4 أعوام، مصاب بجرح بالرقبه طوله 5 سم، ومريم محمد فضل، عمره عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، هبة فضل طه، 17 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرقبة طول 2 سم، محفوظة فتحي محمد، 54 عاما، مصابة بحرج قطعي بالجبهة طوله 4 سم، وكدمة بالصدر، مياده فضل طه، 27 عاما، مصابة بكدمات وسحجات بالجسد، أولين محمود قدري، عمرها عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

فيما يجري الآن عمل الإسعافات الأولية اللازمة لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى سيدي سالم المركزي.

وفاة طفل وإصابة 3 أشخاص

وفي وقت سابق، استقبل مستشفى كفرالشيخ العام 3 مصابين في حادث انقلاب توك توك بالقرب من محطة الصرف ببلطيم نتج عنه إصابة كل أيمن سعد الرحماني، 40 عاما، فاطمة محمد كنعان، 30 عاما، أحمد أيمن سعد، 6 أعوام، ووفاة أنس أيمن سعد، 12 عاما.

وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين.