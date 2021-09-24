العثور على جثة شاب متحللة داخل شقته في كفر الشيخ

عثر أهالي منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفر الشيخ، قبل قليل، على جثة لشاب ثلاثيني في حالة تحلل جزئي، داخل شقته السكنية، وأبلغوا الشرطة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارا من مأمور قسم أول، بورود بلاغ من أهالي منطقة القنطرة البيضاء، بالعثور على جثة شاب ثلاثيني في حالة تحلل جزئي.

على الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين انبعاث روائح من داخل شقة سكنية يقيم فيها شاب في نهاية العقد الثالث وتبين انه «ا.ي»، ليكتشف الأهالي الوفاة عقب عدم استجابة الشاب لمحاولة الأهالي بمعرفة سبب تغيبه وانبعاث روائح من داخل الوحدة السكنية بالدخول لها، وتبين وجود الشاب متوفى وفي حالة تحلل جزئي.

الكشف الطبي: الوفاة طبيعية

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الشاب من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية، نتيجة تعرض الشاب لأزمة قلبية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

ومن المقرر أن تامر النيابة بدفن الجثمان واستدعاء عدد من الأهل والجيران لمعرفة سبب إقامة الشاب وحده داخل الشقة، فضلا عن طلب تحريات المباحث حول الواقعة على الرغم من تقرير الكشف الظاهري عليه.