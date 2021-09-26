حظك اليوم برج العذراء الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء يحرص على مشاعر الآخرين بشدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 26-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا.. فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.

حظك اليوم برج العذراء 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.