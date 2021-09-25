حظك اليوم برج العذراء السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء يمتلك القدرة الكبيرة على تحمل الصعاب والمسؤولية والضغوط في كل من الحياة والعمل، بالإضافة إلى المرونة الكبيرة في الشخصية والتعامل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف وقد تحقق مكاسب ونجاحا وتطورا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.