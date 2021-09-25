وزير الأوقاف يهدي نظيره السوداني كتاب «الجاهلية والصحوة» لمحاربة الفكر المتطرف

استقبل وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، صباح اليوم السبت، عقب نجاح الدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان، لبحث مزيد من أوجه التعاون المشترك، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، بحضور كل من السفير محمد إلياس، سفير السودان بالقاهرة، والشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب، والأستاذ منتصر عباس محمد، مدير عام المجلس الأعلى للحج والعمرة بدولة السودان الشقيقة، وأحمد مبارك إسحاق، مدير تقنية المعلومات بالمجلس الأعلى للحج والعمرة، وعبد العزيز صادق محمد يوسف، مدير العلاقات العامة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، والدكتور هشام عبد العزيز علي، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

جمعة: التعاون بين الوزارتين نموذج فريد ومتميز للتعاون بين الأشقاء

وخلال الاجتماع أكد وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، أن التعاون بين الوزارتين يعد نموذجًا فريدًا ومتميزًا للتعاون بين الأشقاء وخاصة في الشأن الديني، وأننا ماضون وبقوة سريعة في التعاون المثمر ، وقد أعطينا أنموذجًا في التعاون المثمر تمثل في الدورات التدريبية المشتركة للأئمة والواعظات والقوافل الدعوية، ومن المقرر أن تكون القافلة الدعوية الثانية للأئمة والواعظات إلى دولة السودان مطلع نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى التوافق التام في المنهج الفكري، والعمل على نشر ثقافة التسامح الديني، ومواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة.

جمعة: استطعنا أن نتحول بثقافة الفكر المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة عامة بين الأئمة والواعظات

وأكد وزير الأوقاف، أننا في الأوقاف المصرية استطعنا أن نتحول بثقافة الفكر المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة عامة بين الأئمة والواعظات، ونعمل على التحول بالإمام من إمام مستقبل لقضايا التجديد إلى منتج ومساهم في صنع قضايا التجديد، ومن هنا جاءت فكرة الإمام المفكر المستنير وكذلك الحال في الارتقاء بمستوى الواعظات.

من جانبه أبدى الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة سعادته البالغة بهذا اللقاء، وهذه الزيارة التي جاءت على هامش زيارته لدولة الأردن الشقيقة، خاصة وأن هذه الزيارة جاءت عقب انتهاء الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات من السودان ومصر بأكاديمية الأوقاف الدولية، التي أثمرت نجاحًا كبيرًا في التدريب والتثقيف بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بفكر وزير الأوقاف المصري الذي يؤسس لمجتمع منفتح على الثقافة والعلوم والمعارف من خلال الأئمة والواعظات وتدريبهم، والدليل على ذلك إقناعه للغرب في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا بضرورة التصدي للإرهاب، فالفكر المتطرف لا يُدحض بالسلاح وحده بل بالفكر والثقافة جنبا إلى جنب، ويعد الوعي والثقافة والخطاب الديني الرشيد والرعاية الاجتماعية من أهم عوامل القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف.

جمعة يشيد بدول الأوقاف السودانية في نشر الفكر الوسطي

وأكد أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان تعمل بقوة على نشر الفكر الوسطي المستنير ونبذ العنف والتطرف، وأننا في سبيل تحقيق ذلك نتعاون تعاونا كبيرا مع أشقائنا في دولة مصر الشقيقية والتي فتحت أبوابها للتدريب والتثقيف والقوافل الدعوية المشتركة.

وزير الأوقاف السوداني يدعو نظيره المصري لزيارة السودان

وخلال اللقاء، سلم الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، نظيره محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دعوة رسمية لحضور مؤتمر «الحريات الدينية» بدولة السودان الشقيقة، المقرر انعقاده بدولة السودان الشقيقة أكتوبر المقبل على رأس وفد كبير من الأئمة والواعظات، موجها الشكر الجزيل لمعاليه على شدة العناية بالوفد السوداني الذي شارك في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

كما أهدى مفرح، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، درع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بدولة السودان تقديرًا لجهوده الدعوية في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وزير الأوقاف يهدي نظيره السوداني كتاب «الجاهلية والصحوة»

وأهدى وزير الأوقاف نظيره السوداني والوفد المرافق، أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف كتاب «الجاهلية والصحوة» الذي يبين بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه، وليِّها أعناق النصوص، واجتزائها من سياقها، واللعب بمدلول بعض الألفاظ وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة.

وأوضح أن مفهوم الجاهلية الذي حاولت الجماعة المتطرفة رمي مجتمعاتنا المؤمنة الموحدة به مغالطة بينة، ومردود عليها شكلا ومضمونا، لغة وفكرًا، كما أن إطلاق هذه الجماعات لمصطلح الصحوة على نفسها مغالطة أشد وأكذوبة أشنع، ويكشف عن تزييف هذه الجماعة للحقائق، وعن مخاطر التسميم الفكري، ويبرز خطر المنافقين الجدد، والمترددين، وأُجراء الإخوان، ويؤكد على حرمة الدماء والأعراض والأموال، وحتمية مواجهة أهل الشر ، لحماية مجتمعاتنا من التطرف وخطر العمالة والخيانة.