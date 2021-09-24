محافظ البحيرة يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

استقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، قبل قليل، لأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد التوبة بمدينة دمنهور .

عقد مؤتمر صحفي

ويعقد وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة عقب صلاة الجمعة، اجتماعا مع الأئمة والدعاة من محافظة البحيرة وعدد من الأئمة من دولة السودان الشقيقة، يعقبه مؤتمرا صحفيا بمجمع دمنهور الثقافي.

احتفال البحيرة بعيدها القومي

يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر، حيث تحل ذكرى عظيمة تتمثل في تصدي شعب البحيرة وأهالي رشيد لحملة فريزر عام 1807 م.

افتتاح مشاريع بالبحيرة

وقال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه تم افتتاح 112 مشروعا تتجاوز تكلفتها 4 مليارات جنيه، بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومي.