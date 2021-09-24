الأوقاف: توزيع 14 طن لحوم أضاحي غدا السبت في 5 محافظات

قالت وزارة الأوقاف إنه في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، سيتم غدًا السبت 25 سبتمبر الجاري، توزيع 14 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في 5 محافظات.

توزيع لحوم الأضاحي

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي غدا السبت بمحافظات: «الأقصر- أسوان - الإسكندرية - بني سويف - الفيوم»، بواقع 4 أطنان لمحافظتي «الأقصر- أسوان»، و2 طن لكل من محافظات «الإسكندرية - بني سويف - الفيوم»، وذلك للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.

وزارة الأوقاف

وأوضحت وزارة الأوقاف بحسب بيان صادر اليوم، أنه بتوزيع 14 طن لحوم أضاحي غدا السبت، يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه، 920 طنا من اللحوم في محافظات «القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الإسكندرية - بني سويف - الفيوم - الشرقية - الغربية - المنيا - البحيرة - الإسماعيلية - أسيوط - سوهاج - قنا - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - أسوان - شمال سيناء - الأقصر- جنوب سيناء - السويس - بورسعيد - البحر الأحمر - الوادي الجديد - مطروح».

غرفة عمليات الأوقاف

وتابعت وزارة الأوقاف في بيانها قائلة: «تؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم».

واختتمت الوزارة بيانها بقولها: «كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالى».