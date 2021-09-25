الأزهر يعقد مؤتمرا عن الوسطية وعلاقتها بتحقيق أمن المجتمع بمدينة نصر

تعقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالديدامون بالشرقية، بالتعاون مع كلية الدراسات العليا بالقاهرة، مؤتمرها العلمي الأول تحت عنوان «الوسطية تأصيلا وتطبيقا وأثرها في تحقيق الأمن الفردي والاجتماعي».

مؤتمر «الوسطية تأصيلا وتطبيقا وأثرها في تحقيق الأمن الفردي والاجتماعي»

وبحسب بيان، يقام المؤتمر، تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق حسن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

قاعة الأزهر للمؤتمرات

كما تُجرى فعاليات المؤتمر، الثلاثاء المقبل، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور كوكبة كبيرة من كبار علماء الأزهر الشريف، ومندوبين من الجامعات الإسلامية بالوطن العربي، ويُقام المؤتمر تحت رئاسة كل من الأستاذ الدكتور أحمد محمد السوداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالديدامون، والأستاذ الدكتور عبدالله عبد الغني سرحان، عميد كلية الدراسات العليا بالقاهرة، وأمين المؤتمر الأستاذ الدكتور لطفى الجوهري، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالديدامون، والأستاذ الدكتور محمد حسن سبتان، وكيل كلية الدراسات العليا، ومقرر المؤتمر الأستاذ الدكتور هشام السعدني خليفة، رئيس قسم الفقة المقارن، والمنسق الإعلامي للمؤتمر الكاتب الصحفي الشحات مصطفى سرحان.

المؤتمر يهدف إلى إبراز منهج الإسلام الوسطي

ويهدف المؤتمر لوضع ضوابط محددة لدراسة المستجدات ومن ثم تكييفها بصورة لائقة مع تطور المحتمع وتلبية احتياجاته وإلقاء الضوء على بعض التكييفات التي قد تؤثر على أمن المجتمع واستقراره وإبراز منهج الإسلام الوسطي في تداول المستجدات وبيان العلاقة الوثيقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية ودراسة المستجدات المعاصرة، كما يهدف المؤتمر لإلقاء الضوء على الآثار العلمية للاختلاف في تكييف المستجدات في جميع المجالات والعمل بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة على مواجهة التيارات الهدامة والدعوات المعادية للإسلام والمسلمين ونشر الفكر الوسطي الذي يخدم القضايا المختلفة للأمم، وكذا العمل على مواجهة الغلو في الدين والانحراف في تأويل نصوصه بما تمليه وسطية الإسلام وسماحته وشموله.