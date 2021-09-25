الأزهر يضاعف الدعم النقدي لمستحقي الزكاة بمناسبة العام الدراسي

قرر الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر أكتوبر وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

صرف الدعم النقدي خلال أكتوبر

ويأتي القرار في إطار الحرص على مساندة الأسر لتدبير احتياجات أبنائهم للدراسة، حيث ستحصل الأسرة خلال شهر أكتوبر على ضعف المعونة الشهرية التي يتم صرفها لهم من بيت الزكاة والصدقات المصري.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج المعونة الشهرية النقدية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري 96 ألف أسرة من كل المحافظات تصرف هذه المعونات بشكل شهري منتظم.

96 ألف أسرة تستفيد من المساعدات

ويقدم بيت الزكاة والصدقات المساعدات النقدية المباشرة للأسر أو الأفراد الذين يفتقرون إلى الإيفاء بمتطلبات الحياة المعيشية، وتندرج هذه المساعدات تحت مصرف الفقراء والمساكين والأسر المتعففة، وقد أسس بيت الزكاة والصدقات المصري على هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى مد يد العون والمساعدة، وذلك تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر.

وتُصرف هذه المعونات بشكل شهري من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري للأسر والأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة لذلك .