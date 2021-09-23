فتح باب التسجيل إلكترونيا للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر «الرابط والخطوات»

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن باب التسجيل إلكترونيًّا للطلاب للوافدين متاح الآن عبر رابط خصصته الجامعة.

تسجيل الرغبات

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن تسجيل الرغبات متاح للكليات العملية حتى يوم 15 /10 /2021م، أما بالنسبة إلى الكليات الشرعية والعربية فمستمر حتى 1 /11 /2021م.

وأشار «الشربيني» إلى أن الجامعة تقبل الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية وثانوية معهد البعوث الإسلامية والثانوية المعادلة للثانوية الأزهرية وثانوية البعوث، إضافة إلى الطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة للثانوية العامة المصرية؛ طبقًا للضوابط والشروط.

وأشار إلى أن هناك تعليمات يجب على الطلاب الوافدين اتباعها، على النحو التالي:

بوابة الخدمات الإلكترونية

ـ يقوم الطلاب بتسجيل بياناتهم من خلال الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط، والدخول على طلب التحاق الطلاب الوافدين، ثم الضغط على استمارة البيانات.

ـ بعد ذلك ستظهر البيانات الخاصة بعملية الدفع، التي تتضمن كود خاص بعملية الدفع، سيقوم الطالب بالاحتفاظ به.

الدفع الخاص بالطلاب الوافدين

ـ يتوجه الطالب إلى أي منفذ من منافذ شركة فوري، ويقوم بإدخال كود الدفع الخاص بالطلاب الوافدين وهو 62980، لدفع رسوم التنسيق، التي تبلغ 698.50 جنيه مصري للطلاب الحاصلين على الشهادات العلمية، إضافة إلى رسوم الخدمة، و695.5 جنيه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأدبية.

ووفرت الجامعة رابطًا للطلاب الوافدين للاستعلام مرة أخرى عن كود الدفع، في حالة فقدانه، من هنا.

ـ بعد إتمام عملية الدفع بنجاح، يقوم الطالب بتسجيل الكليات التي يرغب بالالتحاق بها من خلال الضغط على تسجيل الرغبات وإدخال رقم جواز السفر عبر هذا الرابط من هنا.

بعد اختيار الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، يقوم بطباعة هذه الرغبات والتوقيع عليها.

تنسيق القبول الفرعي

يتوجه الطالب إلى مكتب تنسيق القبول الفرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين ومعه جميع المستندات ومقره: القاهرة -العباسية – مدينة البعوث الإسلامية- أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي- بجوار جوازات البعوث.

ـ الطلاب الوافدون المستنفذون لسنوات الرسوب والراغبون في إعادة القيد بالكليات الأخرى، يتم التقدم إلكترونيًّا من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه والدخول على طلب التحاق الطلاب الوافدين.

رسوم التنسيق للطلاب المستنفذين والراغبين في إعادة القيد

رسوم التنسيق للطلاب المستنفذين والراغبين في إعادة القيد، 545.5 جنيه مصري، إضافة إلى رسوم الخدمة.

ويشترط للتقدم للجامعة حداثة مؤهل الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعة، ويجوز التجاوز عن ذلك في حدود عامين سابقين في الالتحاق بسائر كليات الجامعة، وتزداد هذه المدة إلى ثلاثة أعوام للطلاب من البلاد غير الناطقة باللغة العربية الراغبين في الالتحاق بالكليات الدينية.

كليات الجامعة والبرامج المتاحة للطلاب الوافدين بالأزهر

وللحصول على معلومات عن كليات الجامعة والبرامج المتاحة للطلاب الوافدين وتحميل دليل الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2021-2022م وشروط الالتحاق وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للالتحاق بجامعة الأزهر، يرجى زيارة موقع جامعة الأزهر من خلال الرابط التالي من هنا.