جراحة عاجلة لإنقاذ طفل مولود بـ«أمعاء خارج البطن» في البحر الأحمر

تدخلت مديرية الصحة بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، لإنقاذ طفل ولد في أحد المستشفيات الخاصة بعيب خلقي يتمثل في خروج الأمعاء خارج الجسم وعدم اكتمال جدار البطن، وأيضا صعوبة بالتنفس ويحتاج إلى حضانة، وإجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ الطفل، وقد تم حجز الطفل في حضانة مستشفى الغردقة العام، وتم التنسيق مع مستشفي بنها التخصصي واستدعاء سيارة إسعاف ونقله لإجراء جراحة عاجله لإنقاذ حياته.

الأب يستغيث لإنقاذ طفله

كانت إدارة الطوارئ بصحة البحر الأحمر برئاسة دكتور شادي باسم، قد تلقت اتصالا هاتفيا لأب يستغيث، بعد أن ولد ابنه في أحد المستشفيات الخاصة بعيب خلقي يتمثل في خروج الأمعاء خارج الجسم، وعدم اكتمال جدار البطن، وأيضا صعوبة بالتنفس ويحتاج إلي حضانة وإجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ الطفل، رحمة بالأب من النفقات المرتفعة للمستشفيات الخاصة.

وضعه على التنفس الصناعي بالحضانة

وعلى الفور وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بنقل الطفل إلى حضانة مستشفي الغردقة العام، والتنسيق لإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياته، حيث تم وضع الطفل على جهاز تنفس صناعي بحضانة مستشفى الغردقة العام، تحت إشراف طبي للدكتور جمال مغربي مدير مستشفي الغردقة العام، وبدء عمل اللازم له.

جراحة عاجلة لإنقاذ الطفل

وأوضح الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه علي مدار يومان قام فريق الطوارئ بالبحث عن المكان المناسب لإجراء العملية، وتم التنسيق مع مستشفي بنها التخصصي وحجز حضانة بجهاز تنفس صناعي للطفل، وتم نقل الطفل المريض بسيارة إسعاف مجهزة ورافقه طبيب متخصص من مستشفي الغردقة العام، حتي مستشفي بنها التخصصي، وذلك دون تحميل الأهل أي نفقات للعلاج أو النقل أو إجراء العملية.

أكد أنه سيتم متابعة حالة الطفل حتى إجراء العملية ثم نقل الطفل مرة أخري إلي حضانة مستشفي الغردقة العام فور عمل اللازم وذلك بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر، كما أشاد بإدارة الطوارئ والأزمات بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر وقدم لها الشكر على الجهود التي بذلتها.