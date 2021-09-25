الأرصاد تحذر المصطافين والصيادين: ارتفاع أمواج البحر الأحمر لـ3 أمتار

حذرت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، الصيادين والمصطافين في البحرالأحمر من اضطراب الملاحة البحرية، قائلة إن البحر الأحمر مضطرب، حيث ترتفع الأمواج لـ3 أمتار، ناصحة المصيفين والصيادين تجنب النزول للبحر خلال اضطراب الملاحة، بينما الملاحة البحرية في البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 لـ2.5 متر ومؤهل لكل أعمال الأنشطة البحرية.

الطقس ليلاً

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، ويقدمه الإعلامي باسم طبانة والإعلامية نهى درويش، اليوم السبت، أن الطقس يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس ما بين لطيف ومائل للبرودة خلال ساعات الليل.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وأوضحت أن الأجواء الخريفية بدأت منذ أمس، حيث تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يقلل فرص سطوع أشعة الشمس، ولذلك يتم توصيف الطقس خلال ساعات النهار بأنه مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

الأجواء المعتدلة تستمر حتى نهاية الأسبوع

وأشارت إلى أن الأجواء الخريفية المعتدلة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري على كافة أنحاء البلاد، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وعلى محافظات شمال الصعيد 31 درجة مئوية، وعلى محافظات جنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

أبرز الظواهر الجوية

ولفتت إلى أن أبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية، حيث تظهر بشكل خفيف في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، كما لا يوجد فرص لسقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع.

فصل الخريف هذا العام

وأوضحت أن فصل الخريف هذا العام سيكون مشابهًا لخريف العام الماضي، إذ إن درجات الحرارة ستكون في المعدل الطبيعي، حيث تشهد بعض الأيام سقوط أمطار غزيرة، وتتحول لسيول في بعض الأماكن، خاصة في جنوب البلاد.