«في كل أسبوع يوم جمعة» يدفع منة شلبي لجائزة إيمي العالمية

تصدرت الفنانة منة شلبي محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، منذ إعلان خبر ترشحها للمنافسة على جائزة «إيمي» الدولية أو الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون، فئة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، مع الفنان آسر ياسين، ومن المقرر إعلان فوزها بالجائزة من عدمه في شهر نوفمبر المقبل.

منة شلبي تنافس على لقب أفضل ممثلة بجوائز إيمي

مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، تدور أحداثه في إطار 10 حلقات فقط، حول فتاة يدفعها ماضيها الذي يؤرقها للزواج من شاب مصاب باضطراب عقلي، وخلال الأحداث يقومان بجريمة قتل يوم الجمعة من كل أسبوع، وعُرض العمل على منصة شاهد «vip».

حفل توزيع جوائز إيمي العالمية في نوفمبر

وتنافس منة شلبي، على جائزة أفضل ممثلة بـ«إيمي» أو الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون، والتي تمنح جوائزها للأعمال والبرامج التليفزيونية التي أُنتجت خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر إعلان الفائزين بجوائز «إيمي»، في شهر نوفمبر المقبل، خلال حفل فني كبير يوم 222 نوفمبر يحضره عدد من نجوم الفن والتليفزيون بمختلف أنحاء العالم.

وتلقت منة شلبي، خبر ترشحها للمنافسة على إحدى جوائز العالمية بسعادة كبيرة، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة، شرف كبير ليّ ولكل فريق عمل في كل أسبوع يوم جمعة إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية، أنا حقيقي مبسوطة من قلبي».