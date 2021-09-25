«الوطن» تختبر «مازدا 3» الجديدة في معرض LDX.. كاميرا أمامية ورؤية أفضل

أجرت «الوطن» خلال اليوم الأول لمعرض Live Drive Xpo تجربة قيادة السيارة «سيدان» الأكثر مبيعا لدى «مازدا» في مصر والأحدث أيضا، حيث أنه منذ تقديم «غبور أوتو» الجيل الجديد من «مازدا» 3» موديل 2022 في مصر، لم يتسن تجربتها خلال الفترة الماضية.

وخلال السطور التالية نستعرض التغييرات التي طرأت على الجيل الجديد سواء في الشكل الداخلي أو الخارجي، وأيضا إحساس التجربة الذى اختلف عن الجيل السابق.

التغييرات الخارجية والداخلية

تغير الشكل الخارجي تماما لـ«مازدا 3» الجديدة، حيث أصبح أكثر جرأة وأكثر حدة وشبابية ورياضية وتغيرت بالكامل أيضا من الخلف، وتمت إضافة كاميرا أمامية للسيارة.

وتغيرت السيارة بالكامل من الداخل، حيث تمت إضافة شاشة عدادات كبيرة وعجلة قيادة جديدة بها تبديل يدوي للسرعات خلف عجلة القيادة لتعزيز الإحساس بقيادة رياضية، وكذلك استبدلت «مازدا» الشاشة القديمة بشاشة جديدة كليا برؤية أفضل من السابقة.

التجهيزات الداخلية

- شاشة عرض في نطاق الرؤية أفضل من الجيل السابق

- مقاعد من القماش في الفئة الأولى و باقي الفئات من الجلد

- مقعد السائق كهربائي مع ذاكرة لوضعية المقعد والمراي الجانبية.

- تكييف هواء يدوي في الفئة الأولى فقط وباقي الفئات أوتوماتيك مع فتحات تهوية بالخلف لأول مرة.

- نظام صوت من BOSE مكون من 12 سماعة.

تجربة القيادة

تحسنت تجربة القيادة في الجيل الجديد من «مازدا» 3 بالرغم من عدم تغيير القوة الحصانية للمحرك الجديد المكون من 4 سلندر سعة 1.5 لتر Sky Active، والذي يولد قوة 110 حصان وعزم 146 نيوتن متر.

ومن أهم التحسينات في تجربة القيادة هي انخفاض حدة ميل البدن Body Roll عن الجيل السابق للسيارة، و أصبحت أكثر راحة عن الجيل السابق.

ولكن أبرز السلبيات في السيارة هو سعرها المرتفع بالنسبة للمنافسين، خاصةً النسخة التي قمنا بتجربتها والذي يصل إلى 520 ألف جنيه.