"مازدا" تخرج من المنافسة بعد التسعيرة الجديدة: تصل لـ525 ألف جنيه

طرح "غبور"، الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية في مصر، السيارة "مازدا 3" وهي من الجيل الجديد، موديل 2021 بـ3 فئات، بجانب فئة الهاتشباك، بسعر يبدأ من 425 إلى 525 ألف جنيه.

ورغم أن السيارات اليابانية لها صدى كبير في مصر، بسبب الاعتمادية الكبيرة والأوبشن مقابل السعر المعتدل، إلا أنه في هذه الحالة، تخلت مازدا عن السعر المعتدل، لتدخل فى منافسة "رأسا برأس" مع فئة أكبر منها، وفئة سعرية أعلى بالتأكيد.

وتعمل "مازدا 3" بمحرك جديد سعة 1.5 لتر، مكون من 4 أسطوانات، بقوة 110 حصان، وعزم دوران يصل إلى 146 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات لتصل لسرعة 100 كم فى 10 ثوانٍ تقريبا.

وفي المقابل، يمكنك شراء سيارة من مجموعة "فولكس واجن" الألمانية وهي سكودا أوكتافيا A8 الجيل الجديد موديل 2021 بسعر أرخص وبقوة أكبر.

وقدمت شركة كيان، الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر، "أوكتافيا A8" بفئتين، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، بسعر 400 و460 ألف جنيه، ومتوفرة بمحرك 1.4 لتر تربو مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 150 حصان وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وتتسارع أوكتافيا الجديدة من الثبات لسرعة 100 كم في 9 ثوانٍ وتصل لسرعة قصوى 223 كم/س، ومتوسط استهلاكها من الوقود 5.5 لتر لكل 100كم.

واعتاد "غبور" دائما أن يعلن عن سياراته بسعر مبالغ فيه، ليضمن هامش ربح خرافي في السيارة الواحدة، يصل إلى 300 ألف جنيه في هيونداي توسان على سبيل المثال، أو يعلن عن سيارات بدون وسائل أمان أساسية، التي يجب أن تتوافر في جميع السيارات على مستوى العالم.