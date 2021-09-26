متحف شرم الشيخ يجري استفتاء على عرض قطع أثرية في ذكرى أكتوبر

تختلف مراسم احتفالات المحافظات بذكرى انتصارات أكتوبر التي أعادت سيناء إلى أرض مصر بعد احتلال دام 6 سنوات، ففي جنوب سيناء قرر مسئولو متحف شرم الشيخ الجديد إجراء استفتاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للتصويت على عرض أفضل قطعة أثرية مميزة من بين ثلاث قطع أثرية لقادة عسكريين من عصور الدولة القديمة.

وقال الدكتور محمد حسانين مدير متحف شرم الشيخ الجديد إن التصويت هدفه إشراك المجتمع في اختيار قطعة مميزة وعرضها أثناء احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر، لافتا إلى أن التصويت يتم من خلال الضغط على زر «like»، للقطعة المختارة وبالتعليق‎ ‎برقم الصورة، مضيفا أنه جرى اختيار قطع أثرية مميزة لملوك العسكرية المصرية القديمة.

منافسة بين ثلاث قطع لملوك من عصر الدولة الحديثة

وأوضح مدير متحف شرم الشيخ أن القطع الثلاث التي جرى اختيارها خاصة بأفضل القادة العسكريين وهي إشارة إلى انتصارات أكتوبر التي قادها الراحل أنور السادات، وأضاف أن القطع الثلاث هي:

１- تمثال للملك تحتمس الثالث واقفا بغطاء الرأس الملكي «نمس» والنقبة القصيرة ذات الطيات، ونقش على الحزام باسم التتويج للملك «من خبر رع»، داخل الخرطوش الملكي، ويعد من العبقريات الفذة في تاريخ العسكرية على مر العصور، وهو أحد ملوك الدولة الحديثة، الأسرة الثامنة عشر «1450 -1504ق.م».

２- رأس للملك رمسيس الثاني يرتدي تاج «الريشتين»، المزين بحيات الكوبرا و«قرني الكبش»، وقرص الشمس، وقاد رمسيس الثاني عدة حملات عسكرية إلى بلاد الشام وأعاد السيطرة المصرية عليها كما قام بحملات جنوبا إلى النوبة، ويعتبر أول من أبرم أقدم معاهدة سلام فى التاريخ مع الحيثيين، وهو أحد ملوك عصر الدولة الحديثة من الأسرة التاسعة عشر «1212-1279» ق.م.

３- حور محب وثالوث أبيدوس، حيث يظهر الملك «حور محب»، بتاج الريشتين «شوتي»، في صحبة ثالوث أبيدوس، وعلى الرغم من أن حور محب لم يكن من أصل ملكي بل كان قائداً للجيش في عهد «توت عنخ آمون»، إلا أنه أصبح ملكاً ناجحاً وآخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة، بالدولة الحديثة.

ورشة بعنوان «الأرقام في مصر القديمة»

وأوضح أنه جرى عقد ورشة عمل لطلاب من مدينة شرم الشيخ بعنوان «الأرقام في مصر القديمة»، أظهرت الطلبة من خلال الورشة تفاعلاً كبيراً مع المحتوى المقدم حيث تعلموا وكتبوا أرقام مصر القديمة، مرددين قيم صوتية للعلامات مثل «خا خا مج مج وع»، والتي تعني عام 2021، وجرى تعليم الطلاب مسائل حسابية وتواريخ أعياد ميلادهم.