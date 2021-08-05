متحف شرم الشيخ يستعرض مفاجأة الملكة موت نجمت لزوجها.. تمثال التتويج

قام فريق من شباب محافظة جنوب سيناء، بعمل فيديو مصغر يوضح اعتزاز الملكة موت نجمت بزوجها الجنرال العسكري حورمحب، وذكر أعماله بعدة لغات، تفعيلًا لورشة لعب الأدوار التي أطلقها متحف شرم الشيخ، تحت إشراف مروة عبد الواحد، منسق الفريق، ورعاية الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

تقدير الملكة موت نجمت لزوجها حور محب

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن إدارة المتحف حرصت على إخراج الفيديو انطلاقًا من تقدير هذه الملكة لزوجها القائد العظيم حورمحب، وجرى إخراج الفيديو بشكل ابتكاري يتماشى مع القرن الواحد والعشرين وعام 2021، انطلاقًا من تقدير هذه الملكة لزوجها القائد العظيم حورمحب، بهدف توضيح الجوانب الإيجابية للحياة الأسرية المصرية منذ القدم.

وأوضح مدير المتحف في تصريح له، أن الملك حورمحب، كان القائد العام لجيش الملك إخناتون، وآخر ملوك الأسرة المصرية الثامنة عشرة في مصر القديمة، واسمه الكامل حور إم حب مرى آمون، وظهرت الملكة موت نجمت زوجته على كثير من آثار تلك الفترة، ومن أهمها تمثال التتويج الأشهر لزوجها العسكري الملك حور محب، الذي تظهر فيه معه، وقد عثر على هذا التمثال في معبد الكرنك، مشيرا إلى أن الفيديو أظهر الملكة موت نجمت بشكلها العصري الجديد.