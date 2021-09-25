صقر: بعض «اليوتيوبرز» ملتزمون بدفع ضرائب أرباحهم من الفيديوهات بانتظام

قال الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية، إن جميع مشاهير السوشيال ميديا، التي تنطبق عليهم قيمة الضريبة المضافة، يجب عليهم فتح ملف ضريبي، موضحا أن الكل يخضع للضريبة المضافة، والدخل عن جميع أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها، وجميع القنوات التي تحقق لهم إيرادات مالية سواء شهرية أو سنوية.

وأوضح أن بعض اليوتيوبرز، يقومون بدفع ضرائبهم بانتظام، مثل الفنانين والمطربين ومشاهير السوشيال، الذين لجؤوا لفتح شركات بجانب عملهم كـ«يوتوبرز أو بلوجر».

وقال صقر، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن بيان مصلحة الضرائب اليوم هو بيان توعية للبلوجر واليوتوبرز، وأصحاب شركات التجارة الإلكترونية، بهدف فتح ملفات ضريبية، ومن لا يقوم بفتح الملف، سيتم اتخاذ الإجراء القانوني معه، من خلال الجهات المختصة، التي تقوم بفحص جميع الشركات أو المنشآت.

على صناع المحتوى التوجه إلى مأمورية الضرائب فورا

من جانبها، طالبت مصلحة الضرائب في بيان اليوم، الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطهم لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من البيع

وأضافت المصلحة أن التجارة الإلكترونية، هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا، بسبب جائحة «كوفيد 19»، حيث يتلقى مسؤولو البيع بالشركة طلبات البيع، وتتولى الشركة تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع «البيع» أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.