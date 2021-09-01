قبل أسامة عباس.. مشاهير عانوا من حسابات وهمية على السوشيال ميديا

كثيرًا ما يعاني نجوم الفن والمشاهير من الشائعات وانتحال شخصياتهم على السوشيال ميديا من خلال صفحات وهمية منسوبة إليهم، منها ما حدث مع الفنان القدير أسامة عباس، خلال الساعات الماضية، ونسب منشور إليه حول احتياجه للعمل، وهو ما نفاه وتأكيده أنه لا يملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز النجوم الذين عانوا من الحسابات الوهمية المنسوبة إليهم بخلاف الحقيقة

وبسبب ما يتعرض له النجوم من أزمات بسبب صفحات منسوبة إليهم، اضطر الفنان الكبير حسين فهمي إلى تدشين حساب رسمي له لمعرفة ما يدور على السوشيال ميديا ومواجهة ما ينقل على لسانه بخلاف الحقيقة.

وتستعرض «الوطن» أبرز النجوم الذين عانوا من الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا من خلال السطور التالية:

أحمد مكي

منذ نحو 10 سنوات قدم الفنان أحمد مكي، أغنية بعنوان «فيسبوكي»، يتبرأ خلالها من الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه على وسائل التواصل الاجتماعي، واضطر بعدها لتدشين حساب رسميًا باسمه على السوشيال ميديا لحمايته من مشاكل الحسابات الوهمية.

مجدي كامل

في عام 2020 نفى الفنان مجدي كامل، وجود أي صفحات تحمل اسمه عبر موقع «فيس بوك»، وتأكيده أنه لا يملك أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي ما عدا موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

إيمي سمير غانم

تعرضت الفنانة إيمي سمير غانم، لأزمة مع الحسابات المزيفة المنسوبة إليها عبر «فيس بوك»، والتي باتت تنشر تصريحات على لسانها، الأمر الذي دعا زوجها الفنان حسن الرداد إلى تأكيده أن الصفحات المنسوبة لزوجته مزيفة، وتأكيده أنه سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مثل هذه الصفحات.

بسنت شوقي

وكانت الفنانة بسنت شوقي، حذرت من حساب مزيف يحمل اسمها على فيس بوك، ووصفت المسؤول عنه بالفاشل، وطلبت متابعيها بتقديم بلاغات ضد الصفحة المزيفة لحظرها.