مشاهير رحيلهم أبكى السوشيال ميديا والوسط الفني.. آخرهم مصطفى حفناوي

شهدت الأيام القليلة الماضية رحيل عدد من المشاهير سواء الفن أو السوشيال ميديا والذي جعل رحيلهم صفحات الفنانين تتحول إلى دفتر عزاء.

من بين هؤلاء وأحدثهم، اليوتيوبر مصطفى الحفناوي والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة ورحيله كان بمثابه صدمة على السوشيال ميديا وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه رغم أنهم لم يكونوا على معرفة وطيدة به، منهم هنا الزاهد "وكتبت "هنا" عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: "حاجة توجع القلب، أنا أول مرة أزعل كده على حد، أنا أصلاً معرفوش، فربنا يكون في عون أهلك وأصحابك وكل اللي يعرفوك، إنت أكيد ربنا بيحبك أوي يا مصطفى، خلى اللي يعرفك واللي ميعرفكش يدعيلك، لا إله إلا الله، أنا مش عارفة أقول إيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب أحمد العوضي "البني آدم في ثانية بيخلص ... ميغركش صحتك ولا فلوسك ولا أي حاجة...النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها ،لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها ،فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بـشـر خاب بانيها ،أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها

كما نعاه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، عبر حسابه الخاص على إنستجرام، بنشر صورة له معلقا: "بقلب حزين أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني به أي معرفة، ولكن موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع، ادعوا له بالرحمة والمغفرة"

ولم يكن الحفناوي هو اليوتيوبر الوحيد الذي أحزن فراقه الوسط الفني فقد سبقه منذ أشهر قليلة وفاة اليوتيوبر ماما سناء بفيروس كورونا، وفراقها أوجع عددا من نجوم الفن أبرزهم شيرين عبدالوهاب التي نعتها عبر تويتر قائلة: "ربنا يرحمك يا ماما سناء ويصبر كل حبايبك، انتي فعلًا أم يتزعل عليها".

كما نعاها الإعلامي عمرو الليثي قائلا: "رحم الله ماما سناء وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنانة رجاء الجداوي هي الأخرى رحيلها أثر في نجوم الفن بعد معاناتها أكثر من شهر مع فيروس كورونا ليتفاجأ الجميع بخبر تدهور حالتها الصحية ثم وفاتها لتتحول صفحات الفنانين عبر السوشيال ميديا لدفتر عزاء لها استمر عدة أيام متتالية وما زال حتى الآن ينعيها محبوها مثل الإعلامية بوسي شلبي ووفاء عامر وهالة صدقي.