أخصائي مناعة: دراسة أوروبية استبدلت الكورتيزون بـ4 أدوية لعلاج كورونا

حذر الدكتور هاني أسحق شحاتة أخصائي الروماتيزم والمناعة بالمنيا، من الاستخدام المفرط للأدوية والعلاجات التي تعتمد علي الكورتيزون، لعلاج الحالات المرضية، مؤكدا أن دراسة أوروبية حديثة أشارت إلى بروتوكول جديد بديل للكورتيزون مكون من 4 أدوية، وذلك لعلاج حالات كورونا ومتلازمة ما بعد كورونا وكبديل آمن للكورتيزون المسبب للإصابة بالفطر الأسود.

الأدوية البديلة للكورتيزون.. آمنة

أوضح أسحق، أن هذه الأدوية هي:

1- Diacerein 50 mg: وهو مضاد التهاب شهير يستخدم أساسا في علاج خشونة المفاصل، وأيضا مضاد لمعاملات التفاعل المناعي IL-1 و IL-6، ولكن محظور استخدامه في حالات مرضى السكر من النوع الأول المعالجين بالأنسولين.

2- Pentoxifylline 400 mg: وهو موسع للأوعية الدموية لسحب مخلفات الالتهاب والتفاعل المناعي للدورة الدموية، ولكن محظور استخدامه لمرضى نزيف المخ وشبكية العين.

3- Omega 3: وهي أحماض أمينيه مفيدة للجسم، خاصة مرضى السكر والسمنة المصابين بكورونا.

4- Vit. D3 5000 iu: حيث وجد أن فيتامين D يتحكم في 50 حمض أميني من مكونات الجينوم الفيروسي، والجرعة، مسموح للوصول إلى 5000 وحدة دولية يوميا.

مرور يومي على مستشفيات المنيا

وفي الوقت نفسه، تشهد مستشفيات محافظة المنيا، مرور ميداني بشكل يومي، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، من خلال متابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، وأقسام العزل، والتأكد من توافر المستلزمات الوقائية والطبية، وكذلك متابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ونسب استيعاب المترددين علي المستشفيات، والحفاظ علي مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وتوافر الأوكسجين وصرف الأدوية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.