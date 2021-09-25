الصحة: 166 عيادة للحصول على لقاح كورونا بالإسكندرية

أطلقت مديرية الصحة بالإسكندرية 166 عيادة لتلقي لقاح كورونا، وأشارت المديرية إلى استقبال أهالي المدينة الساحلية يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءًا بجميع العيادات المتواجدة في معظم الأحياء، ويوجد بها جميع أنواع اللقاحات من أجل تطعيم أهالي المدينة الساحلية قبل حلول الموجه الرابعة.

عيادات لقاح كورونا في الإسكندرية

وقالت مديرية الصحة بالإسكندرية: توجد 102 عيادة في أرض مدينة البعوث الإسلامية الواقعة بمنطقة المندرة شرق المدينة الساحلية، وهى واحدة من أكبر العيادات في المحافظة التي تستقبل يومياً ألاف المواطنين، إضافة إلى 64 عيادة أخري موزعة على أحياء الإسكندرية من أجل تطعيم المواطنين يومياً بلقاح كورونا.

وتشهد العيادات في مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، زحاما يومياً من المواطنين الذين حضروا من أجل الحصول على اللقاح بضرورة الحصول على لقاح كورونا بالتزامن مع الموجه الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحال في مدينة البعوث الإسلامية بسبب التواجد اليومي والتزاحم داخل العيادات من أجل الحصول على اللقاح خاصة مع توافر اللقاح بكافة أنواعه في المحافظة.

مدينة البعوث الإسلامية في الإسكندرية

وأكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن مدينة البعوث الإسلامية ليست فقط للحصول على اللقاح، بل تشمل مكتبا لتسجيل المواطنين غير المسجلين على موقع الوزارة، مشيراً إلى أن المدينة يوجد بها أماكن انتظار واسعة لمراعاة التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.