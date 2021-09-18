بعد كثرة حالات الانتحار.. الديهي: الناس بعد كورونا محتاجة علاج نفسي

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن حزنه لواقعة انتحار فتاة بأحد المولات الشهيرة، منوهًا إلى أن انتشار الانتحار ظاهرة تنم عن وجود خلل نفسي لدى الشباب، فالأشخاص بعد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في حاجة لعلاج نفسي، موضحًا أن أزمة كورونا ولدت وخلفت كبتا وتشوها نفسيا، بالإضافة لباقي الضغوط النفسية، موضحًا أن بعض دول العالم كانت تبحث عن علاج نفسي للمواطنين عقب أزمة كورونا، مشددًا على ضرورة خروج الأطباء النفسيين للتصدي لهذه الظاهرة، معقبًا: «العلاج النفسي مش عيب، ده مرض زي أي مرض، ولا بد من تغيير ثقافتنا عن المرض النفسي».

رسالة لأولياء الأمور بسبب زيادة حالات الانتحار

ووجه «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، حديثه لأولياء الأمور: «خدوا بالكم من أبنائكم، لما تلاقوا ولادكم صامتين ولا ساكتين اقعدوا اتكلموا معاهم، ولادكم أمانة، التربية مش أكل وشرب ولبس فقط»، مؤكدًا أن الإعلام والثقافة عليهم دور كبيرة، وعلى الإعلام أن ينضبط ولا يتاجر بآلام الناس بنشر فيديوهات الانتحار، مشددًا على أن النيابة العامة تقوم بدور تربوي محترم من خلال بيانها التي تناشد فيه الإعلام بعدم نشر فيديو انتحار فتاة المول.

نشأت الديهي: أشعر باشمئزاز عندما أرى محمد الصغير

من ناحية أخرى وفي الحلقة نفسها، استنكر الإعلامي وصف الإخواني محمد الصغير، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باستراتيجية حقوق الإلحاد، موضحًا أنه يشمئز عندما يرى محمد الصغير، مشددًا على أن الدولة شريفة والرئيس المصري شريف ومؤمن، وحديثه عن حرية المعتقد موجود في الدين ولا نتدخل في النوايا، موضحًا أن الدين الإسلامي دين حرية، والله عز وجل قال في كتابه :«من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، مضيفًا لمحمد الصغير: «عايز تبقى ملحد خليك ملحد، عايز تبقى كافر خليك كافر».