محافظة القاهرة: غير مسموح بتشغيل مراكز العلاج الطبيعي دون رخصة

قال مصدر بمحافظة القاهرة إن إخلاء سبيل القائم على مركز «سمكري البني آدمين» بنطاق حي شرق مدينة نصر بكفالة مالية، لن يكون مبررا لإعادة تشغيل المركز مرة أخرى، لافتا إلى أن المركز غير مرخص ولن يسمح بإعادة تشغيله فهو كان يمارس مهنة العلاج الطبيعي دون رخصة من نقابة العلاج الطبيعي، فضلا عن كونه خريج تربية رياضية، ولا يجوز له العمل بتلك المهنة.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»: «غير مسموح بتشغيل تلك المراكز دون موافقة الصحة عليها، وبالتالى يتم التنسيق مع مديرية الصحة ونقابة العلاج الطبيعي والشرطة لغلق أي مركز وهمي يمارس مهنة العلاج الطبيعي دون رخصة، وعلى المواطنين عدم التعامل مع تلك الكيانات والإبلاغ الفوري عنها حتى يتم اتخاذ إجراء قانونى بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين».

الإبلاغ عن مراكز العلاج المخالفة

وأشار إلى وجود تنسيق بين محافظة القاهرة والصحة والشرطة للتعامل مع تلك المراكز وأي بلاغ بشأنها يتم التحرك الفوري واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين حفاظا على سلامة المواطنين وعدم وقوعهم فريسة في أيدي غير متخصصين يسعون إلى تحقيق كسب سريع وإطلاق دعاية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات التي تستضيف تلك النماذج السلبية.

غلق مراكز وهمية للعلاج الطبيعي

من جانبها، أكدت نقابة العلاج الطبيعي ضبط العديد من المراكز الوهمية على مستوى الجمهورية يديرها أشخاص غير مؤهلين وتم غلق عشرات المراكز التي تستغل المرضى، وتعهدت بالعمل على تنقية السوق الطبي من الشوائب مع المتابعة المستمرة والميدانية لرصد المخالفات، والتصدي لمن يستغلون الناس وإيهامهم بتقديم العلاج لكل حالات ألآم العظام والعمود الفقرى .

كانت قوات الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على المتهم، قبل اسبوعين، ووجهت له تهم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص وانتحال صفة طبيب، وتزوير شهادة تخرجه في القضية التي تحمل رقم 15808وأمرت مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بغلق مقر مركز للعلاج الطبيعي مملوك للمتهم في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، والذي أطلق على نفسه لقب «سمكري البني آدمين».