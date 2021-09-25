الفئات المستحقة للوحدات السكنية من «تحيا مصر».. بينها العشوائيات

دشَّنت رئاسة الجمهورية صندوق «تحيا مصر» في 1 يوليو 2014، تفعيلًا للمبادرة التي أعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستمر والشامل والحد من الفقر، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر فقراً، عقد شراكات بين القطاعات المحلية والإقليمية والدولية كمدخل للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص كمحور أساسي لدفع عجلة التنمية بالاشتراك مع الجهات الحكومية المسؤولة، وتم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الفئات المستفيدة من برنامج التنمية العمرانية من صندوق تحيا مصر، وفقاً لما أعلنه الصندوق من خلال الموقع الرسمي الخاص به، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي المبادرات والبرامج الرئاسية المقدمة للمجتمع المصري على مدار الساعة.

الفئات المستفيدة من برنامج التنمية العمرانية من «تحيا مصر»

يستهدف برنامج التنمية العمرانية معاونة مؤسسات الدولة في توفير المسكن الملائم متكامل الخدمات لقاطني المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجاً وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها، من خلال 6 مشاريع وهي:

مشروع بشائر الخير الإسكندرية

شارك صندوق تحيا مصر في بناء مدن بشائر الخير لرفع المعاناة عن كاهل سكان المناطق العشوائية بالاسكندرية، وذلك بتطبيق مفهوم الهدم وإعادة البناء، من خلال هدم المساكن العشوائية، وبناء مدينة سكنية متكاملة الخدمات، والمرافق لنقل المزيد من أهالي المنطقة، بمساحة 222 فدانا، 29280 وحدة سكنية، و146000 مستفيد، بتكلفة 709 ملايين جنيه.

مشروع تطوير منطقة العسال حي شبرا

شارك صندوق تحيا مصر في تطوير أول منطقة عشوائية من الأملاك الخاصة في منطقة العسال، وهي من أكبر المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، وذلك عن طريق توقيع اتفاقية تعاون مع محافظة القاهرة، وتم هدم وإعادة بناء 123 عقارا، يتضمن 775 وحدة سكنية، من بينها 48 وحدة تجارية مستقلة، وسوق بسعة 41 وحدة لاستيعاب الباعة الجائلين، ورفع كفاءة شبكات البنية الأساسية، وتبليط الطرق الداخلية، وإنارتها، بتكلفة 91 مليون جنيه.

مشروع مدينة تحيا مصر حي الأسمرات

واستهدف المشروع توفير مسكن آمن بديلاً لسكان المناطق المهددة للحياة بمحافظة القاهرة، في شكل مجتمع عمراني جديد متكامل المرافق والخدمات، بتكلفة 150 مليون جنيه، على مساحة 203 فدان، بإجمالي 18276 وحدة سكنية، و281 وحدة تجارية، لخدمة 80 ألف مواطن.

مشروعات تنمية سيناء

تنوعت مشروعات صندوق تحيا مصر في مثلث العريش ورفع والشيخ زويد، في سيناء، من رفع كفاءة الطرق، والمدراس، شبكات الكهرباء، والصرف الصحي والآبار، إضافة إلى تطوير مستشفى العريش العام، عبر انشاء العديد من الأقسام الطبية والعلاجية، كما يوالي الصندوق تلبية كافة احتياجات المنقولين من سكان الشيخ زويد، ورفح إلى مدينة الاسماعيلية، بتكلفة 173 مليون جنيه.

مشروعات تنمية نصر النوبة ومراكز أسوان

يتم تنفيذ خطة شاملة تتضمن 14 مشروعًا في مجالات الإسكان، الرعاية الصحية، والبنية الأساسية والحماية المدنية والتنمية الصناعية والشباب والرياضة ، لتلبي الاحتياجات الحيوية في مركز نصر النوبة وباقي مراكز المحافظة، بإجمالي 400 ألف مستفيد، وتكلفة 300 مليون جنيه.

مشروع رفع كفاءة المنازل المتدهورة بالقرى الأكثر احتياجا

تضمن رفع كفاءة بعض المنازل، حيث تم تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة بالقرى الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية لتوفير مسكن ملائم للمواطنين ، وذلك من خلال هدم وإعادة بناء المنازل وتبليط الأرضيات وتنفيذ أعمال الكهرباء والصرف والتغذية الداخلية بالمياه وترميم وإقامة الأسقف، وبلغ عدد القري التي تم تطويرها 232 قرية عدد المستفدين 75 ألف مواطن إعادة إعمار 7264 منزل إجمالي عدد المحافظات 15 محافظة، بتكلفة 200 مليون جنيه.