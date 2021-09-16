تستهدف 5 آلاف مواطن.. «تحيا مصر» ينظم قوافل ضمن «نور حياة»

أطلق صندوق تحيا مصر، صباح اليوم، الخميس، قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة»؛ للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين، في محافظات «كفر الشيخ، ودمياط، والقليوبية، وأسيوط، والدقهلية».

قوافل صندوق تحيا مصر تستقبل 5 آلاف مواطن

تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، قال إن القوافل ستواصل عملها على مدار اليوم وغد لتستقبل نحو 5000 مواطن؛ للكشف عن الرمد، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانا.

80% من مشكلات ضعف الإبصار يمكن تلافيها

وأضاف «عبدالفتاح»، في بيان، أنّ الدراسات العالمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية أكدت على أن 80% من مشكلات ضعف الإبصار يمكن تلافيها والوقاية منها إذا تم تشخيصها وعلاجها مبكرا، وأن 1.4 مليار طفل يمكن أن يستفيدوا من تصحيح عيوب ومشكلات الإبصار وأنه يمكن توفير ملايين الجنيهات من خلال تقديم خدمات صحية مناسبة موجهة لصحة العين.

نور حياة ستوفر 200 ألف عملية مياه بيضاء

وأشار إلى أن مبادرة نور حياة ستوفر 200 ألف عملية مياه بيضاء؛ تماشيا مع الدراسات التي أفادت بأن جراحة علاج المياه البيضاء، يمكن أن تساهم في عودة الرؤية لثلثي المصابين بضعف الإبصار واستعادة بصرهم، مشيرًا، إلى أن المبادرة يتم تقديم خدماتها في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني قرى ونجوع الجمهورية.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة، ومن ناحيتها تشارك وزارة الداخلية من خلال تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

خدمة الرعاية الصحية

وقدمت المبادرة خدمة الرعاية الصحية في 520 قرية في 19 هي «السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح».