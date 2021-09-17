تحيا مصر: «نور حياة» الأكثر إقبالا من بين مبادراتنا وتساير الاتجاه العالمي

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يعمل على 6 محاور، هي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية ودعم التعليم ومواجهة الكوارث والأزمات، مؤكدًا أن مبادرة نور حياة هي أكثر مبادرات الصندوق إقبالا من المواطنين، لأن المصاب بمرض المياه البيضاء يظن أنه فقد الإبصار، لكن الجراحة التي يخضع لها تعيد له بصره بشكل كامل.

التشخيص المبكر يقي من مضاعفات المستقبل

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن مبادرة نور حياة تساير الاتجاه العالمي لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، موضحًا أن التشخيص المبكر لأي مرض يقي المريض من مضاعفات هذا المرض في المستقبل، كما يوفر تكلفته، كما تابع الصندوق الوضع مع منظمة الصحة العالمية لفكرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

مليار جنيه تكلفة نور حياة

وتابع المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، أنه جرى إسنادها إلى صندوق تحيا مصر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلفة مليار جنيه، بهدف عمل قوافل ميدانية والكشف عن الأشخاص البالغين التي يتم تمركزهم في أماكن بعدد من القرى بكل محافظة، كما توفر النظارات والعلاج مجانا وعمل العمليات الجراحية عن طريق إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والكشف المبكر على تلاميذ المرحلة الابتدائية، لأنه يوفر علاج 80% من مسببات ضعف وفقدان الإبصار، التي تعتبر أساس كبير جدا في التسرب التعليم.

وأكد أن تقديم هذا النوع من الخدمات من خلال صندوق تحيا مصر، يؤدي إلى تقليل الأعباء الملقاة على عاتق مستشفيات وزارة الصحة والحصول على بدائل سريعة للقضاء على قوائم الانتظار، ويتم هذا الأمر بمساعدة منظمات المجتمع المدني التي لديها قواعد بيانات ودراسات حالة للمواطنين الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر، حيث عملت المبادرة في أكثر من 540 قرية على مستوى 19 محافظة مع مراعاة التوقفات الكثيرة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا التي أوقفت القوافل الميدانية لفترات، وتم التغلب على هذه المشكلة بعد ذلك بزيادة عدد القوافل.