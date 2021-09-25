طريقة احتساب ضريبة اليوتيوبرز والبلوجرز « كل شريحة على حده»

يحقق صناع الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأرباح الشهرية، نتيجة الإعلانات والمشاهدات التي تُبث، الأمر الذي دفع الحكومة بفرض ضرائب عليهم، وذلك من منطلق تحقيق سياسة العدالة الضريبية من قبل كافة الممولين المسجلين لديها، وفقا لما ذكره محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب.

قال«الجيار» في تصريحات خصة لـ«الوطن» إن المصلحة ألزمت لمن يزاول مهنة اليوتيوبرز أو البلوجرز بالتوجه لمأمورية الضرائب بالمناطق التابعين لها، مع إحضار البطاقة الشخصية وعقد إيجار أو ملكية الوحدة السكنية القاطن بها، والمستندات التى تثبت مزاولتهم لتلك المهنة مثل الفواتير الخاصة بالتعاملات المالية بين الشخص وكلا من «يوتيوب، فيس بوك» للتسجيل، بالإضافة لفتح ملفات ضريبية لدى المصلحة.

«الجيار»: الفترة الأخيرة نشطت جدا التجارة الإلكترونية واليوتيوبرز والبلوجرز

وأضاف «الجيار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها المصلحة على هؤلاء نسب متفاوته من إجمالي الإيرادات التي يحصلوا عليها سنويا، ويجب عليهم توريد الأموال للمصلحة، بداية من الأشخاص الذين يتربحون 250 ألف جنيه سنويًا فيما أعلي، «الفترة الأخيرة نشطت جدا التجارة الإلكترونية واليوتيوبرز والبلوجرز، والمطلوب إنهم يسجلوا نفسهم بشكل تطوعي».

«الجيار»: القرار يأتي لضم الاقتصاد غير الرسمي ضمن اقتصاد الدولة

أوضح أن مثل تلك النشاطات هي نشاطات غير رسمية، وتقوم المصلحة حاليا بتجميع المعلومات الخاصة بهم، وعلى من لم يتوجه إلى المصلحة يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إذ أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة التي تهدف لتطبيق الضريبية على «البلوجرز، اليوتيوبرز» وضمهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وليس بهدف التضيق عليهم.

وتابع: «الممول أو البلوجرز أو اليوتيوبر قدامه أنه يشتغل إما بقانون رقم 91 لسنة 2005، ويقدم الإرادات الخاصة بنشاطه والمصروفات اللي بيتحملها وبيتبقي صافي ربح وبندفعه ضرائب وفقا للشرائح، أو يستغل قانون 152 الخص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفيها مجموعة من المميزات منها على سبيل المثال مفيش محاسبة عن الفترات السابقة واللي فات مات، وكمان بيحدد ضريبه قطعية نسبية تدفع كل سنة، والممول هو اللي بيحدد الضريبة اللي عايز يدفعها بناءً على رقم الأعمال الخاصة به».

احتساب ضريبة اليوتيوبرز والبلوجرز

ولفت إلى أن هذا القرار يخضع للقانون رقم 91 لعام 2005، ويجرى احتساب ضريبة قطعية على إجمالي الدخل في العام كالتالي، بالنسبة للشريحة الأولي يبلغ ما يوردوه للمصلحة 1000 جنيه سنويا، وبالنسبة للفئة الثانية التي تتراوح دخولهم من 250 – 500 ألف جنيه فستكون قيمة الضريبة 2500 جنيه فى العام.

وأكد أنه وبالنسبة للمشاهير الذين يمارسون مهنة «بلوجرز أو اليوتيوبرز» فهم بالفعل مسجلون لدى مصلحة الضرائب المصرية، وبالتالى فعليهم ذكر ما يتحصلون عليه من إيرادات عبر مواقع التواصل الاجتماعى من أجل إنهاء الأوراق الخاصة بإقرارتهم الضريبية.