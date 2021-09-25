فان دام يفاجئ محمد هنيدي: «قبلت التحدي».. والأخير: حدد الزمان والمكان

قبل أيام، أطلق الفنان محمد هنيدي، تحديا، على سبيل المزاح، مع نجم أفلام الأكشن، الفنان الأمريكي، جون كلود فان دام، حيث طلب منه «هنيدي» إقامة مباراة قتالية تحت سفح الأهرام، وسط مزاح المتابعين، ليفاجئ «فان دام» المتابعين بقبوله الدعوة، ويمتد المزاح بين الإثنين.

«فان دام» يقبل دعوة «هنيدي»

ونشر فان دام، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تخيلية للتحدي الذي سيجمعه بالفنان محمد هنيدي، مُعلقًا عليها بقوله التحدي قائلا: «قبلت التحدي»، ليرد عليه الأخير قائلًا بسخرية: «أنا مستعد وجاهز.. حدد الميعاد والمكان في الطريق الصحراوي عند الكيلو 5200»، مستعينًا بالإيفيه الشهير الخاص به في فيلم «فول الصين العظيم»، حيث قالت: «أنا مابقتش بخاف زي الأول».

فيلم «الإنس والنمس» آخر أعمال محمد هنيدي

ويُعرض للفنان محمد هنيدي، فيلم «الإنس والنمس»، بالسينمات حاليًا، حيث تجاوزت إيراداته الـ55 مليون جنيه، ويُشاركه في بطولة الفيلم منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، شريف الدسوقي، سليمان عيد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم صلاح عبدالله ومحمد جمعة.

«الإنس والنمس» عمل كوميدي تشويقي، يجسد خلاله «هنيدي» دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب، عندما يقابل منة شلبي التي تجسد دور ناريمان، وهي من عالم النمس، ولكنه يقع في حبها ويحاول أن يفعل المستحيل من أجلها، ويكتشف في نهاية الأحداث أنها ليست من البشر.