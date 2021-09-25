«يوتيوبرز» يرحبون بقرار فرض «ضريبة اليوتيوب»: يحد من المحتوى السيء

رحب صناع المحتوى على شبكة الإنترنت، سواء اليوتيوبرز أو البلوجرز، بقرار فرض ضرائب، على المحتوى الذي يدر دخلا عليهم، مؤكدين أن القرار يصب في صالح تجويد المحتوى، ويقضي في الوقت ذاته على المحتوى السيء، و«سبوبة» اليوتيوب، في حين طالب بعضهم بمراعاة أصحاب الدخول المنخفضة.

كانت مصلحة الضرائب المصرية، اعلنت اليوم السبت، عن تطبيق فرض ضريبة على صناع المحتوى، لمن يبلغ دخلهم السنوي 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط، مطالبة إياهم بالتوجه للمأمورية، الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، لفتح ملف ضريبي.

أول تعليق من اليوتيوبرز على قرار فرض الضريبة

وعلق شريف عبدالله، صاحب قناة «التقنية اليوم» على «يوتيوب»، على هذا القرار قائلًا في تصريحات لـ«الوطن»: إنه كان من المتوقع أن تأخذ الحكومة هذا القرار، مطالبًا الحكومة بوضع ضوابط تنظم عملية فرض الضرائب، حتى لا يُظلم أصحاب الدخول القليلة من هذا القانون.

من جانبه، قال هشام الصافي، مقدم برنامج «مذيع الخير» على «يوتيوب»، إن هذا القرار له بُعدان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي؛ فالأول الإيجابي، هو تقنين أوضاع صناع المحتوى وتقليل معدل الجريمة والحد من المحتوى السيء، الذي يؤدي إلى تدني المجتمع، أما البعد الثاني، فهو سلبي، حيث سيتم فرض ضرائب على أشخاص يقدمون محتوى جيدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا يحقق أرباحا، وهذا القرار سيعود عليهم بالضرر.

تقنين الأوضاع ورصد عدد المشاهدات

وتابع: «نريد تقنين الأوضاع ورصد عدد المشاهدات ووضع القيمة بناء على عدد المشاهدات، وذلك حتى لا يُظلم صغار صناع المحتوى».

من جانبه، علق عبد الرحمن الصافي، صاحب قناة «مذيع مصر» على «يوتيوب»، قائلا من الطبيعي أن أي نشاط يدر دخل لابد أن يكون هناك اقتطاع ضريبي عليه، وأن من إيجابيات القرار الحد من صناعة المحتوى السيء.

القرار يحد من صناعة المحتوى السيء

وأضاف: «من الصعب أن يصل أي يشخص من صناع المحتوى إلى رقم 500 ألف جنيه في العام، إلا من يقدم محتوى جيدا، وأن القرار سيحد من الأشخاص الذين يعتبرون اليوتيوب «سبوبة»، ولابد من وجود رقابة على صناع المحتوى، مضيفا: «ننتظر تفاصيل القرار وقيمة الضريبة حتى نعرف هل ستضر صغار صناع المحتوى أم لا؟ ونتمنى أن يكون هناك تقنين لأوضاع هؤلاء الأشخاص». مؤكدا أن البلوجر يختلف عن اليوتيوبر في حساب الإعلانات والأرباح، فكيف سيتم حساب الضريبة للبلوجر؟

فيما لفت محمد علي، صاحب قناة «مو سيلفا»، إلى أن القرار صائب جدا لأنه من حق الدولة أن تحصل ضرائب من صناع المحتوى، مثل صاحب المحل الذي تحصل منه ضرائب، رغم أنه معرض للربح والخسارة، مؤكدا أن الولايات المتحدة طبقت قرار تحصيل ضرائب على صناع المحتوى خارج الولايات المتحدة، بالتعاون مع «يوتيوب»، فلماذا يتم دفع ضرائب للولايات المتحدة ولا يتم دفعها في مصر؟