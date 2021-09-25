كيفية حساب ضرائب الـ«يوتيوبرز».. ألف جنيه على الربع مليون

قال محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن الضرائب في مصر منقسمة إلى نوعين، ضرائب مباشرة على غرار ضريبة الدخل، وضرائب غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن النوع الأول يُفرض على الدخل الخاص بالممول، وبالتالي فإنه يجب أن يتوجه إلى المأمورية التابع لها ويفتح ملفا ضريبيا ويستخرج رقم تسجيل حتى يدفع الضريبة المستحقة.

وأضاف الجيار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «في الوقت الحالي لدينا قانونان يمكن للممول أن يختار بينهما لكي يحاسب ضريبيا، فهناك قانون 91 لسنة 2005، وقانون جديد خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يحتوي على مميزات كبيرة وهي عدم الحساب على الفترات السابقة، كما أن الممول يبدأ بدفع ضريبة نسبية على حسب رقم البيع بداية من 1 يناير من العام الحالي وحتى 31 ديسمبر من العام نفسه، حيث سيتم البدء في تقديم الإقرار بداية من أول 3 شهور للعام المقبل، والقرار لن يطبق بأثر رجعي قبل عام 2021».

كيفية حساب ضريبة اليوتيوب

وتابع: «إذا كان حجم أعمال اليوتييوبر والبلوجرز حتى 250 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها ستكون 1000 جنيه، أما إذا كان حجم الأعمال يبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة ستكون 2500 جنيه، وبداية من أكثر من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة ستكون 5 آلاف جنيه، أما إذا كانت تتراوح بين مليون إلى مليوني جنيه فإن الضريبة المستحقة ستكون نصف من المائة في المائة، وذلك خلال الفترة التي تبدأ من 1 يناير المنقضي وحتى 31 ديسمبر من العام الحالي».

وحول طريقة التعامل مع الممولين، أكد: «هناك ممولين قدامى وسنتعامل معهم بناء على المحاسبات الأخيرة أو أخر قرارات لجنة داخلية، أما بالنسبة للشريحة الجديدة التي ستنضم إلى المنظومة الضريبية، مثل البلوجرز أو اليوتيوبرز فإننا سنتعامل معهم بكل شفافية مطلقة، وفق ما وجه به وزير المالية، ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي».

مصلحة الضرائب دشنت وحدة للتجارة الإلكترونية

وأكد، أن مصلحة الضرائب دشنت وحدة للتجارة الإلكترونية، وحصرت عددا كبيرا من الممولين الذين يمارسون هذا النشاط: «أرسلنا رسائل إلى الصفحات الخاصة ودعوناهم فيها إلى الانضمام للاقتصاد الرسمي، وبدأنا نرصد قرارات بشكل متتالي لحصر الاقتصاد غير الرسمي، وخلال نهاية شهر سبتمبر سوف تظهر النسب الحقيقية الخاصة بمن انضموا إلى المنظومة».