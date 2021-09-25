تعرف على طريقة احتساب ضرائب البلوجرز واليوتيوبرز لمن يحقق 500 ألف جنيه

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن طريقة احتساب ضرائب البلوجرز واليوتيوبرز، حيث قالت المصلحة إنه سيتم تطبيق ضريبة الدخل على من يحقق أرباحا على أرض مصر، بينما سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

طريقة احتساب ضرائب الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية

وعن الموقف الضريبي للشركات، التي تُمارس نشاط التجارة الإلكترونية، قالت المصلحة، إن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاريا «أنشطة المهن الحرة» تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

طريقة احتساب ضرائب البلوجرز واليوتيوبرز لضريبة القيمة المضافة

ووفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة، متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا، توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

طريقة احتساب ضرائب البلوجرز واليوتيوبرز للأفراد

وأكدت مصلحة الضرائب أنه بالنسبة للشركات والأفراد التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية، يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10%، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التي نص عليها القانون.

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطهم لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.