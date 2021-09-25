خالد زكريا: تقرير التنمية البشرية أظهر تراجع البطالة والتسرب من التعليم

قال الدكتور خالد زكريا، المشرف العام على تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، ومدير مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط، إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بخصوص التنمية البشرية لعام 2021 يركز على المؤشرات المصرية ومقارنتها مع الدول ذات الدخول المتوسطة، لافتًا إلى أن معدلات قيد الطلاب في المدارس ارتفعت جدا، كما أن معدلات التسرب انخفضت بشكل كبير.

مصر في المركز 116 من بين 189 دولة

وأضاف «زكريا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «جاء في التقرير أن مصر حلت في المركز 116 من بين 189 دولة، كما زاد مؤشر التنمية البشرية زاد بشكل مقارنة بما كان عليه في عام 2011، وانتقلت مصر إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة».

وتابع، أن هذا المؤشر ينحدر منه 3 مؤشرات فرعية، هي التعليم، الصحة، ونصيب الفرد من إجمالي الدخل، لافتًا إلى أن مؤشر مصر أعلى من متوسط الدول العربية، كما أن مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل يحتل المركز 102 على مستوى العالم، وهو ما يعني أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

توقعات باستمرار التنمية البشرية المصرية في الزيادة

وأكد: «إذا استمرت مصر على هذه المعدلات فإن مؤشر التنمية البشرية المصرية سوف يستمر في التصاعد واحتلال مراكز أفضل، وأبرز المؤشرات التي حققنا فيها التقدم هي مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، ومعدل التضخم حيث انخفض من 20% إلى 4.5%، كما انخفض معدل البطالة من 12% إلى 7%».