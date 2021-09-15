9 معلومات حول الشاب سيف صالح.. قدَّم تقرير التنمية البشرية لـ السيسي

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل حول الشاب سيف صالح، أصغر عضو في المكتب الفني لوزارة التخطيط، والذي قدم للرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير التنمية البشرية في مصر، خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

أبرز المعلومات التي ذكرتها السعيد حول الشاب المصري سيف صالح نرصدها لكم كما يلي:

1- أحد الشباب المصريين في الخارج.

2- تعرفت عليه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أثناء استقطابه للتعرف على مصر بعد انتهاء دراسته في الخارج.

3- طلب من الوزيرة نبيلة مكرم أن يعمل بوزارة التخطيط، وتواصلت مكرم مع وزيرة التخطيط التي أعلنت ترحيبها به.

4- خضع لمقابلة شخصية مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووافقت على تعينه بالوزارة.

5- يعمل بالمكتب الفني لوزيرة التخطيط ويعتبر أصغر أعضاء المكتب الفني.

6- أنهى دراسته وتخرج العام الماضي في الجامعة.

7- تعتبره وزيرة التخطيط أنه شاب كفء ونشيط وذكي، ويعتبر مثالا للشاب الملتزم المجتهد.

8- تخرج في كلية الملك بلندن والتي تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية الاقتصادية في العالم.

9- كان حريصًا على العمل في الحكومة المصرية رغم أنه يمكنه الالتحاق بالعمل في أكبر الشركات العالمية.

10- ليس النموذج الوحيد في الوزارة حيث هناك شابة أخرى حاصلة على الماجستير من ألمانيا وستسافر للحصول على الدكتوراه.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حفل إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.