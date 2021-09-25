موسيماني ينتقد تلاحم المواسم: صلاح قضى الإجازة في مصر.. وقفشة وشريف بدون راحة

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، إن لاعبيه نجحوا في خلق أكثر من فرصة أمام إنبي، في كأس مصر، وأهدروا العديد من الفرص، ولكن نجحوا في التسجيل عكس ما حدث أمام طلائع الجيش، في مباراة السوبر، بإهدار جميع الفرص التي أتيحت للاعبين.

وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال موسيماني: «تسيدنا اللقاء، خلقنا الفرص، تحصلنا على أربع فرص وسجلنا هدفا على عكس المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، خلقنا العديد من الفرص ولم نسجل أي هدف».

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