حظك اليوم برج الدلو الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

برج الدلو متقلب المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، يحب السفر بسبب ميوله للتغيير، كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة أغلب الأحيان، كما أنه يتمسك بوجهة نظره وتعد هذه الصفات من أبرز عيوبه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

الوضع الفلكي يوفر لك أفضل الظروف لإثبات نفسك ولقضاء أوقات موفقة مع الزملاء والأصدقاء من حولك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر بمنزل الحب يعدك بالحب وبالمشاعر الحلوة والإيجابية رغم التشوش.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.