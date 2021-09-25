مدبولي: القطار الكهربائي نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي «فيديو»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تشرف اليوم برفقة المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتفقد أعمال القطار الكهربائي الذي يربط كافة مناطق شرق القاهرة، ويبدأ من محطة عدلي منصور في الخط الثالث بمترو الأنفاق، ويربط كل المدن والتجمعات الجديدة في شرق القاهرة.

القطار الكهربائي يربط كل المدن والتجمعات الجديدة بشرق القاهرة

وأضاف «مدبولي»، خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، أن القطار الكهربائي له فرعان يخرجان من محطة عدلي منصور، أحدهما يصل للعاصمة الإدارية الجديدة، والفرع الآخر يخدم حتى العاشر من رمضان، موضحًا أن هذا المشروع بكل المقاييس عملاق وكبير جدًا، ويحدث نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا المشروع مستهدف فيه 100 كيلو متر، وقارب على الانتهاء، «المرحلة الحالية مستهدفين الانتهاء منها مع نهاية أكتوبر ونبدأ اعمال التشغيل التجريبي خلال الشهرين اللاحقين، ونهدف الوصول إلى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال ربط العاصمة الإدارية بوسيلة نقل جماعي بدءً من محطة عدلي منصور الذي ينتهي عندها الخط الثالث للمترو».