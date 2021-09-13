محافظة قنا تعلن عن وظائف خالية بمركز علاج الإدمان

أعلن ديوان عام محافظة قنا، مساء اليوم الاثنين، عن وجود وظائف شاغرة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمدينة قنا، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من أبناء محافظتي قنا والأقصر.

وجاء في بيان نشره ديوان عام محافظة قنا على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن صندوق علاج الإدمان أعلن عبر موقعه الرسمي، عن حاجته لشغل وظائف خالية بنظام التعاقد، تحت إدارة جمعية «كاريتاس مصر»، والأولوية في شغل هذه الوظائف لأبناء محافظتي قنا والأقصر.

وتنشر «الوطن» في السطور التالي نوعية وظائف مركز علاج الإدمان في محافظة قنا، والشروط المطلوبة للمتقدم للحصول عليها من أبناء محافظة قنا ومحافظة الأقصر.

1- أخصائي نفسي:

العدد المطلوب: 4

الشروط:

- الحصول على ليسانس آداب قسم (علم نفس)

- خبرة فى مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا تزيد على 35 سنة

2- محاسب:

العدد المطلوب: 2

الشروط:

- الحصول على بكالوريوس تجارة أو ما يعادلها.

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا تزيد على 35 سنة

3- وظائف إدارية (مشتريات – مخازن – مشرف إداري – موظف استقبال):

العدد المطلوب: 7

الشروط:

- الحصول على مؤهل عال مناسب

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل (بالنسبة لوظيفة المشتريات والمخازن)

- السن لا تزيد على 35 سنة

4- مدرب حاسب آلي:

العدد المطلوب: 1

الشروط:

- الحصول على مؤهل عال مناسب

- خبرة في مجال التدريب

- السن لا تزيد على 35 سنة

5- مدرب رياضي:

العدد المطلوب: 2

الشروط:

- الحصول على بكالوريوس تربية رياضية

- خبرة في مجال التدريب الرياضي ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا تزيد على 35 سنة

6- مدرب مهني تخصص نجارة:

العدد المطلوب: 2

الشروط:

- الحصول على مؤهل مناسب

- خبرة في مجال التدريب المهنى لا تقل عن عامين

-السن لا تزيد على 45 سنة

7- مدرب موسيقى:

العدد المطلوب: 1

الشروط:

- الحصول على مؤهل مناسب

- خبرة في مجال التدريب لا تقل عن عامين.

-السن لا تزيد على 35 سنة

8- مدرب رسم:

العدد المطلوب: 1

الشروط:

- الحصول على مؤهل مناسب

- خبرة في مجال التدريب

-السن لا تزيد على 35 سنة

9- أمين مكتبة:

العدد المطلوب: 1

الشروط:

- الحصول على مؤهل عال مناسب

- خبرة فى مجال عمل المكتبات لا تقل عن 3 أعوام

- السن لا تزيد على 35 سنة

10- شيف:

العدد المطلوب: 1

الشروط:

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب

- خبرة في مجال إجادة الطهي بكل أنواعه لا تقل عن 5 سنوات

- السن لا تزيد على 50 سنة

11- مساعد شيف:

العدد المطلوب: 3

الشروط:

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب

-خبرة في مجال المطبخ لا تقل عن عامين.

-السن لا تزيد على 35 سنة

12- عمال كافيتريا:

العدد المطلوب: 2

الشروط:

- يجيد القراءة والكتابة

-خبرة فى هذا المجال

-السن لا تزيد على 35 سنة

13- عمال مغسلة ملابس:

العدد المطلوب: 2

الشروط:

- يجيد القراءة والكتابة

- خبرة في هذا المجال لا تقل عن عامين.

-السن لا تزيد على 35 سنة

14- أفراد أمن:

العدد المطلوب: 18

الشروط:

- الحصول على مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط.

- يتمتع بلياقة بدنية تتناسب مع طبيعة عمله، ولا يقل الطول عن 170 سم

- السن لا تزيد على 35 سنة

15- عمال نظافة:

العدد المطلوب: 16

الشروط:

- يجيد القراءة والكتابة

-السن لا تزيد على 35 سنة

16- عامل زراعة (جناينى):

العدد المطلوب: 1

الشروط:

- يجيد القراءة والكتابة

- خبرة في هذا المجال

- السن لا تزيد على 45 سنة

الأوراق المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة المؤهل الدراسي

- صورة من شهادة الخبرة

- الموقف من التجنيد

- شهادة صحية (لمهنة الشيف والمساعدين وعمال الكافيتريا).

كيفية التقديم لوظائف مركز علاج الإدمان بمحافظة قنا

للتقديم يتم إرسال الأوراق المطلوبة والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ،drugcontrol1@drugcontrol.org.eg، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان اعتباراً من 15 حتى 30 سبتمبر، وسوف يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية وإبلاغ المتقدمين، والأولوية في شغل هذه الوظائف لأبناء محافظتي قنا والأقصر.