منها «آخر ظهور واختفاء الدردشة».. إطلاق 5 مزايا جديدة لـ«واتساب»

قال موقع «the indian express»، إن تطبيق واتساب WhatsApp، يعمل على مجموعة من الميزات ومن المتوقع إطلاقها في المستقبل القريب، حيث تخطط الشركة لإضافة خيار جديد لآخر مشاهدة، وميزة محادثات جديدة تختفي وصفحة معلومات المجموعة المعاد تصميمها.

من المتوقع قريبًا أن يحصل WhatsApp على 5 ميزات جديدة

1- خيار جديد لـ Last Seen:

سيضيف واتساب WhatsApp القدرة على إخفاء آخر ظهور لجهة اتصال معينة، حيث تم رصد هذه الميزة بواسطة WaBetaInfo ومن المتوقع قريبًا أن تصل إلى الإصدار المستقر، كما أن الخيار الجديد سيكون متاحًا لمستخدمي iOS وAndroid.

كما تم تعيين خدمة المراسلة لإضافة خيار «جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء» في إعدادات الخصوصية، والذي سيسمح للمستخدمين بتمكين آخر ظهور لجهات اتصال محددة، ستكون هذه الميزة مفيدة عندما لا ترغب في إظهار بعض الأشخاص عندما كنت متصلاً بالإنترنت آخر مرة على WhatsApp.

2- اختفاء الدردشات:

يمكننا أيضًا رؤية ميزة الدردشات الجديدة التي تختفي قريبًا، وسيكون هذا الوضع متاحًا لكل من الدردشات الفردية والمجموعات على WhatsApp.

هذه الميزة هي توسيع لميزة الرسائل المختفية الموجودة بالفعل.ميزة الدردشات التي تختفي القادمة «ستحول تلقائيًا سلاسل المحادثات الجديدة إلى دردشة سريعة الزوال». سيجد المرء هذا في إعدادات الخصوصية، بعد تمكينه ستختفي جميع الرسائل في كل دردشة أو مجموعة جديدة بعد فترة قصيرة من الوقت، فسيتعين عليه إيقاف تشغيل ميزة الدردشات المختفية.

3- محرر رمز المجموعة، صفحة معلومات المجموعة المعاد تصميمها:

تعمل الشركة المملوكة لـ Facebook أيضًا على ميزة محرر رموز المجموعة الجديدة ، والتي تم رصدها في الإصدار التجريبي من Android 2.21.20.2، وستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإنشاء رموز بسرعة للمجموعات ، عندما لا يكون لديهم صورة، وسيحصل المرء أيضًا على خيار لاختيار لون خلفية الرمز، يمكن أن يقدم WhatsApp أيضًا رموز تعبيرية وملصقات كخيار.وتعمل خدمة المراسلة أيضًا على إعادة تصميم صفحة معلومات المجموعة ، وقد يرى المستخدمون أزرار الدردشة والاتصال في الأمام والوسط.

4- مقاطع الفيديو أو الصور عالية الدقة:

يقوم WhatsApp بضغط مقاطع الفيديو والصور بشدة لمساعدة المستخدمين على إرسالها بسرعة إلى جهات الاتصال الخاصة بهم. ومع ذلك ، لا يسعد الكثير من الناس بإرسال وسائط ذات جودة رديئة ، ستقدم الشركة قريبًا ميزة جديدة إلى التطبيق تتيح للمستخدمين تحديد جودة تحميل الفيديو أو الصورة، حيث سيتمكن المستخدمون قريبًا من الاختيار بين وضع "أفضل جودة" ووضع "توفير البيانات" والوضع التلقائي الذي سيحدد جودة مقاطع الفيديو التي تشاركها.

5- تحويل الصور إلى ملصقات:

يخطط واتساب لإضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل صورهم إلى ملصقات. عندما يتم طرح الميزة للمستخدمين ، سيرون رمز ملصق جديد بجوار شريط التسمية التوضيحية عند تحميل صورة جديدة على التطبيق.

عند تحديد هذا الرمز، سيرسل WhatsApp الصورة كملصق وليس كصورة عادية.