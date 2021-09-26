آخر أخبار الدقهلية.. قتل سائق وغيبوبة فارس وتجديد حبس قتلة ميادة

أحداث ساخنة شهدتها محافظة الدقهلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بدأت بمصرع سائق في خلاف على مبلغ «2 جنيه» مع راكب، بعد تعرضه للضرب الذي أفقده الوعي ودخل في غيبوبة حتى مات، بجانب تعرض الطفل «فارس» للضرب على يد جيرانه لمدة 3 أيام متصلة، مرة بالضرب بمطواة وأخرى بشومة وبالخنق، حتى أن جسمه النحيل لم يتحمل كل هذا الضرب ودخل في غيبوبة منذ 3 أيام لا يفيق منها حتى يعود إليها مرة أخرى، كما جددت محكمة جنح مستأنف ميت غمر، حبس 3 أشخاص لمدة 45 يوما، بتهمة قتل الطالبة «ميادة»، في فرح بقرية «أتميدة»، والمعروف إعلاميا بـ «فرح عبدة الشيطان».

أسرة السائق القتيل

قتل سائق من أجل 2 جنيه

تعرض سائق سيارة ميكروباص على خط «المنصورة – محلة دمنة» للضرب على يد راكب، وأقاربه في قرية «الريدانية»، للخلاف على مبلغ «جنيهين»، ودخل السائق في غيبوبة، فيما قام أحد زملائه بوضعه في السيارة ويقودها حتى قرية شها ويترك السائق مصابا بالسيارة على كوبري القرية، وعندما أحضر الأهالي طبيبا اكتشف وفاته.

وتوفي السائق «خالد ثروت صالح»، وترك أرملة و7 من الأبناء في مختلف مراحل التعليم، دون أي دخل سوى معاش لا يتعدي 900 جنيه، وقرض يزيد عن مبلغ 140 ألف جنيه لبنك القاهرة فرع شرم الشيخ.

دخول الطفل فارس في غيبوبة بعد تعرضه للضرب

دخل الطفل فارس، 12 سنة في غيبوبة بعد تعرضه للضرب على مدار 3 أيام على أيدي جيرانه في قرية المنيل مركز طلخا، والذين لم يرحموا ضعفه بل اضطهدوه وضربوه مرة بشومة وأخرى بمطواة وخنقوه حتى دخل في غيبوبة.

وعرضت «الوطن»، مأساة الطفل «فارس»، فقررت مديرية الصحة بالدقهلية نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تجديد حبس المتهمين في قضية قتل الطالبة ميادة

جددت محكمة جنح مستأنف ميت غمر، أمس، حبس المتهمين الثلاثة بقتل الطالبة «ميادة» في قرية أتميدة مركز ميت غمر في فرح الدقهلية، لمدة 45 يوما، خلال زفة منقولات زوجية بعدما طارت «طفاية حريق» تجاهها مما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها.