تجديد حبس «عصابة الميكروباص» بتهمة قتل سائق لسرقته في المقطم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، تجديد حبس 4 متهمين، «عصابة الميكروباص»، 15 يوما على ذمة التحقيق فى قضية اتهامهم بقتل سائق لسرقته في دائرة قسم شرطة المقطم.

إخطار من مستشفي البنك الأهلى

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من مستشفي البنك الأهلي بدائرة القسم يفيد بوفاة شاب مجهول الهوية متأثرا بإصابته، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب في العقد الرابع من العمر، حيث تبين وجود إصابات في رأسه أدت إلي دخوله في غيبوبة وأن الجثة لسائق احضرته سيارة إسعاف من أسفل هضبة المقطم، ويرجح أنها بسبب حادث طريق.

وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بكشف هوية المجني عليه واستدعاء أسرته، وسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كشف هوية «الجثة المجهولة»

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث توصل إلي وجود بلاغ في قسم أول السلام عن تغيب شاب يحمل مواصفات المجني عليه، وباستدعاء محررة البلاغ وبعرض صور المجني عليه تعرفت عليه وأقرت بأنه شقيقها إيهاب 36 سنه يعمل سائق، مضيفة أن شقيقها خرج قبل 40 يوما لزيارة صديق له في المقطم ومن وقتها أغلق هاتفه ولم يعود للمنزل.

التحريات: عصابة الميكروباص وراء مقتل سائق السلام

وكشفت التحريات أن عصابة مكونه من 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة لسرقة متعلقات المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت التحريات اعترفوا بأنهم خطفوا المجني عليه بواسطه سيارة ميكروباص يستخدمونها في نشاطهم الإجرامي وتم سرقة متعلقاته بالإكراه وإلقائه من الميكروباص لكي يسقط من أعلي هضبة المقطم ويلقي مصرعه وتقيد القضية كونها حادثة سير.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام ليقرر اليوم قاضي المعارضات تجديد حبسهم.