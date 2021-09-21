خنقاه بالوراق وتخلصا منه بالساحل.. 7 مشاهد من قتل سائق توك توك

كانت الساعة تُشير إلى الثانية من ظهر يوم الإثنين 6 سبتمبر الجاري، خرج سائق التوك توك من منزله بالمنيرة الغربية في الجيزة، بحثا عن لقمة العيش.. يجوب المناطق والشوارع بحثا عن زبائنه.. لم يكن يعلم أن يومه هو الأخير، أكمل عمله حتى نادى عليه الموت.. جاءه الموت في هيئة رجل وامرأة، استوقفاه وطلبا منه توصيلهما لمنطقة الوراق لنقل بعض الأغراض الخاصة بهما من هناك.. كانت الرحلة الأخيرة ونقطة اللاعودة في حياة سائق التوك توك البالغ من العمر 17 عاما.

المشهد الأول: زوجان وطفلاهما

المشهد الأول في هذا الحادث بدأ حين استقل عاطل وزوجته وطفلاهما توك توك المجني عليه.. يشير الرجل بعينيه لزوجته لتأكيد الخطة التي رسماها مسبقا للحصول على أي أموال مهما كان مصدرها، وقررا انتهاز الفرصة، ولو كلفهما ذلك حياة إنسان خرج بحثا عن المال.

المشهد الثاني: ساعدنا لو سمحت

وصل التوك توك إلى منطقة الوراق حيث وجهة زبائن المجني عليه، ترجل العاطل وزوجته وطفليهما إلى الشقة، وطلبا من المجني عليه مساعدتهما في نقل وإنزال بعض الأغراض، فوافق الأخير، توفيرا للوقت.

المشهد الثالث: انقضاض وخنق

داخل الشقة، كان العاطل وزوجته وثالثهما السائق يساعدهما في تحميل سجادة وبعض الأغراض، لكن النية المبيتة على قتله، أعمتهما، فانقضا عليه خنقا، وأحكم الزوج قبضته على رقبته، حتى فاضت روحه، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد انسداد مسالكه الهوائية بسبب الضغط عليها..مات، فوضعاه داخل السجادة التي كان يساعدهما في نقلها، وربطاها بحبل لإحكام الإغلاق على جثته، لحين نقلها.

المشهد الرابع: نهر النيل

انتظر الزوجان حتى يُسدل الليل ستائره على المنطقة، فاتفقا على إلقاء الجثة في مياه النيل للتخلص منها تماما، واستقرا على إلقائها من أعلى كوبري الساحل، إلى أعماق النيل، التي ظنّا أنها ستبتلع الجثة ولن تطفو مجددا، وبالفعل توجها إلى هناك ونفذا فعلتهما.

المشهد الخامس: جثة طافية

بداية كشف الواقعة برمتها تبدأ من المرور الدوري الذي تنفذه قوات الإنقاذ النهري للتمشيط والبحث عن أي غرقى، حيث تم العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه النيل بالوراق، وتم إخطار قسم الشرطة، وبدأت أولى فصول البحث عن هوية المجهول، بإصدار أوامر من اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث؛ يقوده العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، ولفك لغز مقتله، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه مقتول بالخنق، وتم وضعه داخل سجادة.

المشهد السادس: سائق ومتغيب

وباشر العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، تحرياته حول الواقعة، حيث تبين أن الجثة لسائق توك توك، 17 سنة، متغيب عن منزله من يوم 6 سبتمبر، وأبلغت أسرته بغيابه يوم 15 من الشهر ذاته، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريحه لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما أمرت بتحديد وضبط الجناة، وأمرت باستدعاء أسرة المجني عليه، لسماع أقوالهم.

المشهد السابع: ضبط واعترافات

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين، وهم العاطل 34 سنة وزوجته 24 سنة، حيث استدرجا المجني عليه بحجة مساعدتهما ثم تخلصا منه، واستوليا على التوك توك الخاص به، وتمكنت قوة يقودها المقدم هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، من القبض على المتهمين، واعترفا تفصيليا بارتكاب الحادث، وتم عرضهما على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، كما صرّحت بدفن جثة المجني عليه.