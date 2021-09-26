«الوطن» تختبر أوبل كورسا الجديدة في معرض LDX.. تأخر الشاشة أبرز عيوبها

منذ تقديم شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية فى مصر، أوبل كورسا الجديدة، واشتعلت المنافسة فى السوق المصرى فى فئتها التى تضم سيارات من شركات عملاقة مثل نيسان جوك وسيتروين C3.

وخلال اليوم الأول لفاعليات معرض «Live Drive Xpo»، فى جولته الأولى والذى بدأ من الخميس 23 سبتمبر وسوف ينتهى اليوم، أجرت «الوطن» اختبار قيادة لسيارة أوبل الجديدة «كورسا» موديل 2021.

تعتبر أوبل كورسا الأقوى فى فئتها بفضل محركها التربو سعة 1.2 لتر، المكون من 3 سلندرات، والذى يولد قوة 130 حصانا وعزم 230 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

المواصفات والتجهيزات

من أهم مميزات أوبل كورسا أنها تحتوى على العديد من وسائل الأمان ووسائل الترفيه مثل:

- 6 وسائد هوائية

- فرامل مانعة الانغلاق

- برنامج توزيع الفرامل

- نظام االتزان اللكترونى

- برنامج مانع الانزلاق

- مساعد للطرق الصاعدة

- نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار

- نظام التعرف على إشارات المرور

- نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية

- نظام الفرامل الذكي

- نظام مراقبة ضغط االطارات

- مرايا داخلية حساسة للضوء

- حساس إضاءة ومطر

- كاميرا خلفية بانوراما وحساسات للركن أمامية وخلفية.

تجربة القيادة

- وتقدم أوبل كورسا تجربة قيادة مميزة فى فئتها بفضل محركها القوى بالنسبة للمنافسين والذى يقدم أداء رياضيا يتناسب مع تصميم السيارة الرياضى، بجانب عجلة القيادة المريحة بتصميمها الرياضى، وبالرغم من أن السيارة تربو إلا أن اللاج أو تأخير استجابة دواسة البنزين أقل ما يمكن.

- أما عن الاهتزازت الناتجة عن المحرك الـ3 سلندرات فهى قليلة جدا وقد تكون غير ملحوظة، أما عن الراحة فكرسى السائق يوفر راحة جيدة جدا بجانب العفشة التى تميل للراحة أكثر.

أبرز السلبيات

- أما عن السلبيات فى أوبل كورسا هى فقر الخامات المستخدمة خصوصا فى الجزء الخلفى للسيارة الذى يتسم بأكمله بكثرة البلاستيك الناشف.

- عدم وجود تكييف خلفى

- صغر حجم ومساحات الكنبة الخلفية

- والعيب الأبرز فى السيارة هو تأخر استجابة الشاشة وخصوصا لفصل الكاميرا بعد الانتقال من الـP إلى الـD.