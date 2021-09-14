بعد طرح موديل 2022.. أسعار ومواصفات «أوبل جراند لاند» الجديدة

كشفت العديد من شركات السيارات في السوق المصري، عن الموديلات الجديدة لسنة 2022، خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021، حيث تم طرح السيارات الجديدة من مختلف المصنعين في العالم سواء كانت السيارات الأوروبية أو اليابانية أو الكورية أو الصينية.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، قائمة مواصفات وأسعار «أوبل جراند لاند موديل 2022» في السوق المصري.

أسعار أوبل جراند لاند 2022.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات.

الفئة الأولى بسعر 465 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 510 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 540 ألف جنيه.

مواصافت أوبل جراند لاند 2022

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي تربو، وينتج قوة 163 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة، في غضون 9.4 ثانية، ومتوسط استهلاك السيارة من الوقود 7 لترات لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

-تأتي السيارة بأبعاد 4477 ملم الطول، 1856 ملم العرض، 1609 ملم الارتفاع، و2675 ملم، طول قاعدة العجلات.

يصل ارتفاع السيارة عن الأرض مسافة 200 ملم، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة إلى 201 كيلومتر/ ساعة، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 514 لترا.

- تتوافر السيارة الجديدة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها: «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الاطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكييف هواء مانيوال، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية».